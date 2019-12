V. Remišová vyzýva pripomenúť si v deň ľudských práv obete komunizmu

Bratislava 10. decembra (TASR) - Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv vyzýva nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová na pripomenutie si všetkých tých, ktorým bolo odobraté právo na slobodu počas komunistického režimu. Z tohto dôvodu organizuje konferenciu spoločne s iniciatívou Dcéry politických väzňov.



Remišová na utorkovej tlačovej konferencii pripomenula, že Všeobecná deklarácia ľudských práv bola prijatá v roku 1948, v roku, keď sa vo vtedajšom Československu začal totalitný komunistický režim, ktorý ničil ľudskú dôstojnosť.



"V tento deň ľudských práv si chceme pripomenúť tých, ktorým bolo odobraté právo na slobodu, osobné šťastie a aj právo na život," povedala a v tejto súvislosti poukázala aj na súčasné problémy a kauzy, ako napríklad zneužívanie seniorov, prípad bitky Rómov v Moldave nad Bodvou alebo Čistý deň, kde boli podľa nej porušované práva maloletých.



Remišová pripomenula, že na októbrovú schôdzu NR SR predkladala novelu zákona, ktorej cieľom bolo vyrovnať sa so zločinmi režimu, napokon sa o novele, tak ako o ostatných opozičných návrhoch nerokovalo. V novele žiadala vyvodenie spravodlivosti pre obete režimu, zriadenie múzea zločinnosti a obetí komunistického režimu, ako aj vyrovnanie sa so symbolmi komunizmu vo verejnom priestore.



"Počas 30 rokov nebola vyvodená žiadna trestnoprávna zodpovednosť pre tých, ktorí zločiny počas komunizmu páchali, na rozdiel od Českej republiky, kde pred necelým mesiacom obvinila polícia bývalých komunistických politikov pre streľbu do ľudí," pripomenula poslankyňa.