Remišová: Za ľudí má na testovanie iný názor, nie je to politický spor

Bratislava 17. januára (TASR) - Koaličná strana Za ľudí má iný názor na plošné testovanie. Nie je to politický spor, ide o rozdielne názory na najlepšie riešenie, uviedla predsedníčka strany a ministerka informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) na sociálnej sieti.



Strana je zároveň rada, že sa presadilo, aby starší ľudia a deti mali výnimku z testovania, ak chcú ísť na prechádzku. "V strane Za ľudí po diskusii s odborníkmi a lekármi zastávame názor, že testovanie je potrebné a účinné, no v najpostihnutejších regiónoch Slovenska, ktorých dnes nie je málo," poznamenala Remišová.



Testovanie je podľa ministerky jeden z nástrojov, ako znížiť šírenie vírusu, nie je to liek. Na Slovensku podľa jej slov treba tiež pravidelné testovanie vo firmách s nastavením jasného systému a podpory štátu. Remišová si myslí, že to pomôže. "Dobrým krokom je tiež zvýšenie kapacity na pravidelné antigénové testovanie v každom regióne, na ktorom pracujú ministerstvo zdravotníctva a samosprávy," povedala Remišová.



Premiér Igor Matovič (OĽANO) uviedol, že nevie, prečo Remišová uznesenie nepodporila, myslí si, že zmenila názor, no nevie prečo. Naznačil, že to môže byť preto, lebo "si prečítala komentáre v diskusiách".



Remišová nepodporila uznesenie vlády. Schválili ho všetci členovia kabinetu okrem nej.



Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v nedeľu informoval, že celoslovenský skríning sa bude realizovať od 18. januára a skončí sa 26. januára. S jednorazovým celoslovenským testovaním bude spojený aj zákaz vychádzania. Skríning by mal byť základom pre ďalšie cielené testovanie v jednotlivých okresoch.