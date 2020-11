Remišová: Za ľudí má poradie kandidátov na šéfa GP

Bratislava 25. novembra (TASR) - Strana Za ľudí chce, aby sa koalícia dohodla na kandidátovi na generálneho prokurátora, ktorý bude prijateľný pre všetkých. Vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová to uviedla po stredajšom rokovaní vlády. V strane si podľa nej spravili vnútorné poradie, o konkrétnych menách do ukončenia rokovaní hovoriť nechcela.O post generálneho prokurátora sa podľa Remišovej uchádzajú veľmi kvalitní kandidáti.skonštatovala. Voľba kandidáta na generálneho prokurátora má byť 1. decembra o 11.00 h . Rozhodli o tom poslanci Národnej rady (NR) SR na návrh štyroch koaličných poslaneckých klubov. Pôvodne mal parlament voliť kandidáta v stredu. O post sa uchádza sedem kandidátov. Koalícia zatiaľ dohodu na mene nemá, rokuje. Generálneho prokurátora menuje do funkcie prezident SR.Nového generálneho prokurátora má voliť parlament preto, že Jaromírovi Čižnárovi sa 17. júla skončilo sedemročné funkčné obdobie. Hoci mohol zostať vo funkcii do vymenovania nového šéfa prokurátorov, požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o uvoľnenie z funkcie, zanikla mu v auguste.