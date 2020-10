Remišová: Za ľudí má o niektorých oblastiach reforiem inú predstavu

Bratislava 5. októbra (TASR) - Strana Za ľudí má v niektorých oblastiach inú predstavu o reformách ako Ministerstvo financií (MF) SR. V reakcii na predstavenie dokumentu Moderné a úspešné Slovensko, z ktorého sa má zostaviť plán obnovy, to uviedla predsedníčka strany a ministerka investícií Veronika Remišová. Zásadný problém má strana napríklad s návrhom, aby kľúčovú časť riadenia verejných vysokých škôl vykonával prostredníctvom správnej rady štát, samosprávy a zamestnávatelia.



"Vidíme, v akom zlom stave sú mnohé štátne a samosprávne inštitúcie, a viac štátu v orgánoch vysokých škôl nepovažujeme za reformu ani cestu k vyššej kvalite škôl," uviedla v reakcii Remišová. Reforma vzdelávania je podľa nej kľúčom k prosperujúcemu Slovensku a k rozvoju talentov detí, ale aj dospelých. "Potrebujeme väčší dôraz na reformu obsahu a spôsobu vzdelávania a menší na administratívne a čisto technické záležitosti," zdôraznila.



Inak si strana predstavuje aj podporu investícií do inovácií, vedy a výskumu. "Jedinou cestou k zvyšovaniu životnej úrovne ľudí a k lepším službám štátu sú reformy a inovácie. Preto budeme podporovať hĺbkové reformy, ktoré môžu priniesť výrazné zlepšenia," reagovala.



Remišová považuje návrh za základ pre diskusiu v spoločnosti. Strana Za ľudí podľa nej prestaví svoje priority v oblasti reforiem v priebehu budúceho týždňa.



Ministerstvo financií v pondelok predstavilo dokument pozostávajúci z ôsmich oblastí, v ktorých sú zadefinované potrebné reformy. V súčasnosti sa Slovensko nachádza vo fáze prípravy plánu obnovy, ktorý čerpá z dokumentu Moderné a úspešné Slovensko. Definitívny plán obnovy musí byť predložený Európskej komisii (EK) najneskôr do 30. apríla 2021, avšak najskôr až po schválení príslušnej legislatívy na európskej úrovni, čo by malo byť v januári 2021.