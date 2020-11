Remišová: Za ľudí s opozíciou o generálnom prokurátorovi nekomunikuje

Bratislava 23. novembra (TASR) - Strana Za ľudí v prípade voľby generálneho prokurátora nikdy nekomunikovala a nebude komunikovať s opozíciou. "Jej predstavitelia sú zodpovední za pokrivenú spravodlivosť na Slovensku," zdôraznila predsedníčka koaličnej strany Veronika Remišová. Avizovala zároveň, že jej strana požiadala pred samotnou voľbou o mimoriadnu koaličnú radu.



"Naším cieľom je dohoda všetkých koaličných partnerov, ktorú predstavíme po vypočutí kandidátov na generálneho prokurátora," povedala. Malo by ísť o úzky výber najlepších z nich.



Remišová pripomenula, že hlavnými kritériami na nového generálneho prokurátora sú jeho čestnosť, bezúhonnosť, morálna integrita a tiež schopnosť urobiť razantné kroky na zásadnú reformu prokuratúry.



Podpredseda Za ľudí a parlamentu Juraj Šeliga pre TASR potvrdil indície, že niektorí kandidáti chodili pýtať podporu k rôznym politickým stranám aj k opozícii. "Považujem za nepredstaviteľné, aby táto vládna koalícia nesplnila svoj predvolebný záväzok a nezvolila generálneho prokurátora," skonštatoval. "Ak sa ukáže, že niektoré politické strany rokovali s opozíciou a že sa s ňou spojili na podpore kandidáta, pre mňa je to takisto dôvod na koniec tejto koalície," vyhlásil s tým, že šéf prokurátorov je pre neho jednou z najsilnejších osôb v krajine, ktorá môže kohokoľvek kedykoľvek prepustiť z väzby. "Ak by ktokoľvek z koalície rokoval s opozíciou, nech radšej z nej odíde," dodal.



Koalícia má podľa Šeligu povinnosť zvoliť kandidáta už v prvom kole. Všetci kandidáti sú podľa neho mimoriadne kvalitní. Ak však koalícia potrebuje čas, pripúšťa, že voľba by sa mohla presunúť.



Pred pondelkovým rokovaním ústredného krízového štábu (ÚKŠ) povedal predseda vlády SR a líder OĽANO Igor Matovič, že ak by sa niektorá vládna strana dohodla s opozíciou a zvolili by v parlamente kandidáta na generálneho prokurátora, OĽANO by vystúpilo z koalície. "Upozornil som koaličných partnerov, že ešte pred vypočúvaním sa mi dostalo do uší, že niektoré strany spravili dohodu s mafiou, či jednou alebo druhou. Ak by sa niečo také stalo, OĽANO vystúpi z koalície a je koniec," povedal Matovič. O ktoré strany má ísť, predseda vlády nepovedal.