Remišová: Zákon o lobingu preberieme na koaličnej rade

Bratislava 21. júna (TASR) - Strana Za ľudí má pripravené verzie zákona o lobingu, hovoriť by o ňom mali na koaličnej rade. Vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) zdôraznila, že presadenie zákona je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády (PVV) a považuje ho za dôležité protikorupčné opatrenie. Podobne to vnímajú aj strana SaS a hnutie OĽaNO.



"Vláda sa zaväzuje, že prijme funkčný zákon o lobingu, ktorý bude kombináciou zákonnej regulácie, povinného registra lobistov a kódexu. V tejto súvislosti preto budeme o konkrétnom návrhu hovoriť na koaličnej rade," uviedla Remišová pre TASR. Zdôraznila potrebu funkčných legislatívnych ustanovení o lobingu, ktoré majú za úlohu vyvažovať legitímne záujmy rôznych skupín a verejný záujem, ktorý zastupuje štát.



Vicepremiérka podotkla, že dôležitosť prijímania protikorupčných opatrení potvrdzuje aj pre Slovensko nelichotivé hodnotenie implementácie odporúčaných opatrení Skupiny štátov proti korupcii (GRECO). Vyplýva z neho, že miera ich implementácie na Slovensku dosiahla zhruba 60 percent. "V presadzovaní protikorupčných opatrení preto budeme aktívne pokračovať, aktuálne sa zaoberáme otázkou funkčných majetkových priznaní," deklarovala Remišová.



Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská dodala, že prijatie zákona o lobingu je jednou z priorít strany. "Máme pripravené viaceré verzie a pevne verím, že sa s našimi koaličnými partnermi v krátkom čase dohodneme," uviedla pre TASR.



Návrh zákona o lobingu si vyžaduje podľa slov šéfky klubu SaS Anny Zemanovej nie len diskusiu v koalícii, ale naprieč spoločnosťou. "Diskusie sa rozbiehajú a verím, že návrh zákona bude čoskoro známy," skonštatovala pre TASR s tým, že určite bude predložený na schválenie vo vláde i v parlamente.



Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš doplnil, že plánujú prijať funkčný zákon o lobingu, keďže je to aj súčasťou PVV. Vláda podľa jeho slov zavedie osobitný register pre lobistov s údajmi o tom, v ktorých veciach plánujú vykonávať lobing, aj s informáciami o ich klientoch, nákladoch a odmene za činnosť lobistu. "Vláda prijme opatrenia na riešenie konfliktu záujmov a tzv. revolving door praktík, ktoré predstavujú riziko pre spravodlivosť a nestrannosť pri rozhodovaní," dodal.



Remišová avizovala prípravu návrhu už vlani v lete s tým, že ho zrejme predloží až po parlamentných voľbách. Priblížila vtedy, že zákon má docieliť, aby poslanci slúžili výlučne verejnému záujmu a mal by zabrániť presadzovaniu záujmov oligarchov. Ako avizovala, jeho súčasťou by malo byť aj povinné zverejňovanie údajov o lobistoch či firmách, ktoré zastupujú, či zverejnenie záujmov, ktoré presadzujú.