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Remišová žiada o preverenie podozrivých platieb Chovana
Remišová považuje zistenia za o to závažnejšie, že Chovan už čelí otázkam v súvislosti s odmenami a majetkovým priznaním.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Predsedníčka Za ľudí a opozičná poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová žiada o preverenie podozrivých platieb zo služobnej karty Mareka Chovana, bývalého generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva životného prostredia. Avizuje podanie podnetu na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Okrem toho vyzýva ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (nezávislý) na odvolanie Chovana z funkcie generálneho riaditeľa sekcie inovácií. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia strany.
„Je to do neba volajúca drzosť. Najnovšie sa dozvedáme, že zo služobnej karty jedného z najlepšie platených Tarabových úradníkov odchádzali peniaze na nákupy v obchodoch so značkovým oblečením alebo na streamovacie platformy,“ uviedla Remišová. Strana v tejto súvislosti požiada NKÚ o preverenie systému používania služobných platobných kariet na ministerstve životného prostredia, účelu jednotlivých platieb, účtovných dokladov a mechanizmov kontroly a schvaľovania výdavkov.
Remišová považuje zistenia za o to závažnejšie, že Chovan už čelí otázkam v súvislosti s odmenami a majetkovým priznaním.
Kritizuje aj Migaľa za to, že Chovana zamestnal na ďalšej vysokej riadiacej pozícii. „Vyzývam Samuela Migaľa, aby Mareka Chovana okamžite odvolal. Ministerstvá nemôžu fungovať ako systém lukratívnych trafík, v ktorom sa ľudia s vážnymi podozreniami jednoducho presúvajú z jedného rezortu na druhý,“ zdôraznila.
„Je to do neba volajúca drzosť. Najnovšie sa dozvedáme, že zo služobnej karty jedného z najlepšie platených Tarabových úradníkov odchádzali peniaze na nákupy v obchodoch so značkovým oblečením alebo na streamovacie platformy,“ uviedla Remišová. Strana v tejto súvislosti požiada NKÚ o preverenie systému používania služobných platobných kariet na ministerstve životného prostredia, účelu jednotlivých platieb, účtovných dokladov a mechanizmov kontroly a schvaľovania výdavkov.
Remišová považuje zistenia za o to závažnejšie, že Chovan už čelí otázkam v súvislosti s odmenami a majetkovým priznaním.
Kritizuje aj Migaľa za to, že Chovana zamestnal na ďalšej vysokej riadiacej pozícii. „Vyzývam Samuela Migaľa, aby Mareka Chovana okamžite odvolal. Ministerstvá nemôžu fungovať ako systém lukratívnych trafík, v ktorom sa ľudia s vážnymi podozreniami jednoducho presúvajú z jedného rezortu na druhý,“ zdôraznila.