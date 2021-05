Remišová: Zvýšenie DPH na 25 percent nepodporíme

Bratislava 2. mája (TASR) – Koaličná strana Za ľudí nepodporí prípadné zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na 25 percent. V nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3 to vyhlásila šéfka strany a vicepremiérka Veronika Remišová. Podotkla, že takýto návrh na koaličnú radu neprišiel, koalícia sa však podľa nej zaoberala návrhom na zvýšenie rodinných prídavkov.



"Návrh na zvýšenie DPH na 25 percent nepodporíme. Myslíme si ale, že rodičia detí si zaslúžia, aby rodinné prídavky mali vyššie a aby sa pravidelne zvyšovali," skonštatovala. Poslanec Národnej rady SR a predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico v relácii odmietol filozofiu zvýšenia DPH na 25 percent. "Znamenalo by to prudké zdraženie všetkého," poznamenal.



Diskutujúci sa bavili aj o programovom vyhlásení vlády, o ktorom sa momentálne vedie debata v parlamente. "Najdôležitejšie na súčasnom programovom vyhlásení vlády je, čo tam už nie je," povedala Remišová. Odzrkadľuje to podľa nej kus práce, ktorá bola za rok od volieb urobená. Dobré výsledky vlády vidí v prijatí protikorupčnej legislatívy, opatrení v sociálnej oblasti, prorodinnej politike či v zlepšení fungovania štátu. "Čistili sa eurofondy aj IT, prijali sa antibyrokratické zákony. Prvýkrát za posledné roky šetril štát sám na sebe. Každý rezort šetril," skonštatovala.



V programovom vyhlásení vlády nie je podľa Fica ani jedna zmienka o vyše 11.000 obetiach ochorenia COVID-19 na Slovensku. Vyhlásenie podľa šéfa Smeru-SD nereflektuje navýšenie deficitu, nie sú tam opatrenia na ozdravenie verejných financií a vláda podľa neho nereaguje ani na to, že sa zvýšil verejný dlh a stúpa nezamestnanosť.



Fico potvrdil, že Smer-SD žiada o zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chce vysloviť nedôveru ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí). Dôvodom sú podľa opozičnej strany podozrenia okolo podnikania ministerky a jej rodinnej firmy. Vicepremiérka vyhlásila, že nemá dôvody Kolíkovej neveriť a ministerka má jej dôveru. "Ministerka urobí všetky kroky, aby sa situácia vyriešila," deklarovala Remišová.



Šéf Smeru-SD žiada zastaviť plošné testovanie ľudí na COVID-19. "Nemá to žiadny zmysel," povedal. Vláda dala, ako tvrdí, na testy obrovské peniaze. Myslí si, že zvýšenie počtu úmrtí na COVID-19 na Slovensku bolo spôsobené tým, že došlo k celoplošnému testovaniu, a teda k zvýšeniu mobility. Ak sa má testovať v ohniskách nákazy, malo by sa tak podľa Fica robiť len PCR testami.



Predsedníčka Za ľudí argumentovala, že ich strana nebola za celoplošné testovanie a testovať treba najmä v ohniskách. Testovanie podľa nej však odhalilo tisícky nakazených. Ficove tvrdenie o úmrtiach nazvala hyenizmom. "Obete zneužívate na politický boj," povedala. Avizuje, že v stredu (5. 5.) príde minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) s novou stratégiou testovania, ktorá bude reflektovať zlepšujúcu sa pandemickú situáciu v SR. Poukázala pritom na systém testovania z odpadových vôd.