Remišová:Oznámenia o majetku podalo 193 funkcionárov, žiaden po lehote

Bratislava 10. decembra (TASR) - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov podalo do piatka (8. 12.) 193 funkcionárov. Z toho bolo 154 poslancov, členov vlády, štátnych tajomníkov či generálnych tajomníkov služobného úradu. Žiaden nepodal oznámenie po lehote. Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií sa im má venovať v stredu (13. 12.). Pre TASR to uviedla predsedníčka výboru Veronika Remišová (klub Slovensko, Za ľudí, KÚ).



"Máme tam samozrejme konania, ktoré sú buď ešte z minulého volebného obdobia, alebo sa týkajú funkcionárov, ktorí mali podať oznámenia rok po skočení funkcie. Tam sú aj nejaké začaté podania, ktoré budeme uzatvárať," doplnila Remišová.



Povinnosť podať oznámenia majú vždy aj novozvolení poslanci NR SR či členovia vlády, ktorí predtým neboli vo verejnej funkcii. Tí musia oznámenie podať do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie. Verejným funkcionárom, ktorí nepodali v potrebnej lehote oznámenia o majetkových pomeroch, hrozí podľa zákona pokuta vo výške ich jedného mesačného platu.



Na margo zlepšovania procesu overovania podaní Remišová uviedla, že ak by to chceli robiť dôkladne, mohli by ísť do budúcna cestou ako v niektorých iných krajinách, kde sa tomu venuje samostatný nezávislý úrad a nie traja zamestnanci NR SR. Prospela by podľa nej aj kompletná elektronizácia. Pre zlepšenie transparentnosti považuje za dobré pozrieť sa aj na majetky politikov a verejných funkcionárov skrývané vo firmách.



Povinnosť podať oznámenie o majetkových pomeroch sa podľa zákona týka prezidenta SR, poslancov NR SR, členov vlády, štátnych tajomníkov, vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, sudcov Ústavného súdu SR, predsedu a podpredsedov Najvyššieho súdu SR, členov Súdnej rady SR, generálneho prokurátora či verejného ochrancu práv. Rovnakú povinnosť majú napríklad aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, riaditeľ Slovenskej informačnej služby, rektori verejných vysokých škôl či šéfovia Železníc Slovenskej republiky. Podať ho musia aj verejní funkcionári, ktorých do funkcie nominoval štát alebo právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu.