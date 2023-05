Remišová:Postup do volieb schvália orgány strany,rokujeme o spolupráci

Bratislava 13. mája (TASR) - Strana Za ľudí rokuje s ďalšími subjektmi o možnej predvolebnej spolupráci. Pre TASR to uviedla jej predsedníčka Veronika Remišová. Zatiaľ nepovedala, či pôjde strana do septembrových predčasných volieb samostatne.



"Rokujeme aj o predvolebnej spolupráci. Máme ešte nejaký čas, dva mesiace, na to, aby sme oznámili naše rozhodnutie," uviedla Remišová pre TASR. O tom, či pôjde strana do volieb samostatne, musia podľa jej slov rozhodnúť orgány strany. "Hneď ako postup schvália, budeme ho komunikovať," doplnila.



Na otázku, či si vedia v strane predstaviť spoluprácu s OĽANO alebo Demokratmi Eduarda Hegera, reagovala tým, že nechce komentovať strany z im blízkeho slušného spektra. "Naším cieľom má byť spolupracovať, či už sa dohodneme, alebo nie," podčiarkla s tým, že nie sú nepriatelia, ale bojujú za udržanie právneho štátu a správny geopolitický kompas Slovenska.



Zo spolupráce vylučuje Smer-SD, Hlas-SD, Republiku, ĽSNS aj SNS. Odmieta spoluprácu s extrémistami a kritizovala kauzy bývalých vlád.