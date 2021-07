Remišová:Rokovanie o moratóriu sa prerušilo pre pripomienky Sme rodina

Na archívnej snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 21. júla (TASR) - Rokovanie o skrátení moratória na predvolebné prieskumy na 48 hodín predo dňom volieb, sa na stredajšom zasadnutí vlády prerušilo pre politické pripomienky hnutia Sme rodina. Počas rokovania kabinetu to povedala ministerka investícií a šéfka Za ľudí Veronika Remišová.povedala Remišová novinárom.O stiahnutie novely, ktorá hovorí o skrátení moratória, požiadal minister práce Milan Krajniak (Sme rodina), potvrdil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).poznamenal.SaS by chcela podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) skrátiť moratórium.doplnil po rokovaní vlády.Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič podľa svojich slov nepostrehol na koaličnej rade diskusiu o moratóriu,skonštatoval.Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) ešte pred zasadnutím kabinetu povedal, že Sme rodina podporuje zmenu súčasného stavu pri moratóriu na prieskumy, no chce sa ešte o presnom nastavení rozprávať s koaličnými partnermi. Hnutie chce podľa neho diskutovať o tom, či by šlo o skrátenie na 48 hodín alebo na iný čas, prípadne o úplnom zrušení moratória.On sám po rokovaní vlády priznal, že by bol za dlhšie moratórium.povedal. Zdôraznil však, že je to otázka diskusie a dohody, nevylúčil ani to, že na prvom augustovom rokovaní vlády sa schváli návrh, ktorý bol v stredu predložený.Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) prerušenia rokovania vníma ako uvážlivý krok pri hľadaní plného konsenzu na návrhu v koalícii.povedala.Členovia kabinetu v stredu prerušili rokovanie o návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý upravuje aj zákon o volebnej kampani a ďalšie zákony. Novela má okrem iného priniesť skrátenie volebného moratória na predvolebné prieskumy na 48 hodín pred dňom hlasovania. Podľa návrhu by teda mohli byť zverejňované aj tri dni pred voľbami.V súčasnosti platí 14-dňové moratórium na prieskumy. Bývalá vláda sa ho snažila predĺžiť na 50 dní. V máji tohto roka Ústavný súd SR rozhodol, že zákaz zverejňovať volebné prieskumy 50 dní pred voľbami nie je v súlade s Ústavou SR.