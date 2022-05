Repasované smartfóny od Swappie používa už viac ako milión zákazníkov

Bratislava 2. mája (OTS) - O tom, že zodpovedný a ekologický prístup k využívaniu smartfónov je ľuďom čoraz bližší, svedčí aj úspech fínskej technologickej spoločnosti Swappie. Repasované iPhony od Swappie dnes využíva viac ako 1 milión používateľov z celého sveta, vďaka čomu sa Swappie zaradilo medzi najrýchlejšie rastúce európske spoločnosti.Témy spojené s ochranou životného prostredia a trvalou udržateľnosťou v posledných rokoch v spoločnosti aktuálne rezonujú viac, ako kedykoľvek predtým. Odpoveďou na nezodpovedné nakupovanie a s tým spojený vznikajúci odpad sú princípy cirkulárnej ekonomiky, ktorá kladie do popredia opätovné využívanie a recyklovanie vecí namiesto kúpy nových. Tento princíp nefunguje len na lokálnej úrovni, ale je dôležité, aby ho využívali aj veľké spoločnosti.Krásnym príkladom je fínsky technologický scale-up Swappie.vysvetľuje filozofiu spoločnostiUdržateľná vízia spoločnosti Swappie si nachádza svojich fanúšikov – a rozhodne ich nie je málo. Od svojich začiatkov už predali viac ako 1 milión repasovaných iPhonov zákazníkom v mnohých krajinách sveta. Na väčšine trhov, kde Swappie pôsobí, už patrí medzi etablovaných lídrov v oblasti repasovaných iPhonov.Spoločnosť v roku 2020 výrazne rástla s tržbami vo výške 110 miliónov USD (97 miliónov eur) v porovnaní s 34 miliónmi USD (31 miliónov eur) v predchádzajúcom roku. Od svojho vzniku v auguste 2016 sa spoločnosť Swappie stala jedným z najinovatívnejších a najrýchlejšie rastúcich startupov v Európe, pričom sa tím Swappie rozrástol na viac ako 1200 ľudí a od investorov doteraz získala 171 miliónov dolárov (149 miliónov eur).O tom, že ide o mimoriadny úspech, svedčí aj fakt, že nedávno sa spoločnosť Swappie umiestnila na prvom mieste v rebríčku Financial Times spomedzi 1000 najrýchlejšie rastúcich spoločností v Európe v roku 2022. Je to prvý raz, čo sa na čele zoznamu ocitla fínska spoločnosť, a tiež prvýkrát, čo sa na prvom mieste umiestnil scale-up vyznávajúci princípy cirkulárnej ekonomiky. Takéto ocenenie pre technologickú spoločnosť je veľkým míľnikom v oblasti udržateľnosti. Elektronický odpad je totiž najrýchlejšie rastúcou formou odpadu.Všetky smartfóny, s ktorými Swappie pracuje, získava od zákazníkov, ktorí môžu jednoduchým spôsobom predať svoj nepoužívaný iPhone a dať mu tak druhú šancu.hovoríSwappie sa snaží o znižovanie a zodpovednú recykláciu všetkých druhov odpadu. Okrem výkupu a recyklácie starých telefónov od svojich zákazníkov spolupracujú aj so spoločnosťami EPR Finland a Kuusakoski na recyklácii 100 % elektronického odpadu zo svojich prevádzok a o triedení všetkých druhov odpadu sa snažia edukovať aj svojich zamestnancov. V roku 2021 spolupracovali s medzinárodnými organizáciami ako Plastic Change a CO2 Hero, aby pomohli znížiť množstvo plastového a elektronického odpadu a motivovali zákazníkov k vytváraniu ekologických návykov. O to sa usilovali aj v rámci svojho turnévo Fínsku, kde ľudí zoznamovali s konceptom repasovanej elektroniky a udržateľnosti.Repasované smartfóny Swappie sú starostlivo zabalené do udržateľných obalov, ktoré sú navrhnuté a vyrobené zo 100 % obnoviteľných, ekologických a recyklovateľných materiálov. Na prvý pohľad sa to môže zdať ako maličkosť, no pri milióne predaných repasovaných iPhonov ide o podstatné šetrenie prírodných zdrojov.Viac informácií nájdete na 1M - Swappie