Reportéri bez hraníc chcú dozrieť na slobodu tlače pod novou vládou SR

Paríž/Bratislava 14. novembra (TASR) - Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) hodlá dohliadnuť na to, aby Slovensko po nástupe novej vlády dodržiavalo svoje medzinárodné záväzky v oblasti slobody tlače a právneho štátu. TASR o tom informoval Pavol Szalai, šéf sekcie RSF pre EÚ a Balkán.



Szalai pripomenul výsledky nedávneho zasadnutia slovenskej Platformy na podporu slobody tlače a ochranu novinárov, ktorá vyzvala na vyvodenie zodpovednosti v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, čo podľa nej predstavuje "dôležitú podmienku pre zlepšenie bezpečnosti novinárov a slobody tlače na Slovensku". Zároveň apelovala na zaručenie nezávislosti verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Platformu zriadila v polovici októbra dosluhujúca vláda, združuje predstaviteľov štátnej správy, novinárov a mimovládnych organizácií.



RSF podľa Szalaia očakáva od novej vlády, že jej program sa bude niesť v duchu týchto odporúčaní.



Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení schválenom v pondelok zaviazala vytvoriť podmienky pre rovnoprávne fungovanie všetkých médií a súčasne zabrániť neoprávneným zásahom do slobody tlače a práva na šírenie informácií. Vláda chce chrániť slobodu slova, a to aj na sociálnych sieťach. Od verejnoprávnych médií očakáva, že budú zabezpečovať nezávislú a objektívnu žurnalistiku.



Slovensko sa v súčasnosti nachádza na 17. mieste spomedzi 180 krajín vo Svetovom indexe slobody tlače RSF.