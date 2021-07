Reportéri bez hraníc vyzývajú na vyšetrenie útokov proti novinárom

Bratislava/Paríž 28. júla (TASR) - Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) vyhlásila, že počas víkendových protestov proti koronavírusovým obmedzeniam, ktoré sa konali v štyroch členských krajinách EÚ vrátane SR, boli "fyzicky napadnutí" najmenej siedmi novinári a ďalší čelili vyhrážkam. Organizácia vyzýva na vyšetrenie týchto incidentov, informovala v stredu agentúra AFP.



RSF po demonštráciách zo soboty 24. júla vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku a na Slovensku zdôrazňuje, že vlády jednotlivých krajín musia urobiť omnoho viac na ochranu žurnalistov.



"Novinári by nemali byť obviňovaní za nezhody protestujúcich s vládou," povedal Pavol Szalai, šéf oddelenia RSF pre EÚ a Balkán. "Je neprijateľné vystavovať ich útokom, hrozbám a brániť im v pokrývaní udalostí z pozície nezávislých pozorovateľov," kritizoval. "Žiadame, aby novinári dostali počas protestov účinnú ochranu a aby sa fyzické útoky dôsledne vyšetrili," apeloval. Právo na spravodajstvo musí zvíťaziť, dodal.



AFP s odvolaním sa na RSF píše, že v talianskej Florencii demonštranti "kopali a urážali niekoľko hodín" videoreportéra Saveria Tommasiho z portálu Fanpage.it, pričom mu poškodili kameru. Demonštranti v Ríme nadávali reportérom televízie RAI, v Janove zase spravodajcom denníka Il Secolo XIX a novín Genova24. Protestujúci slovne napádali i novinárov v Miláne a do jedného z nich i strkali.



Vo Francúzsku počas protestu v prímorskom meste Marseille zažili dvaja žurnalisti stanice France 2 "výsmech, fyzický útok a urážky". Prívrženec krajnej pravice v meste Besancon udrel reportéra stanice Radio BIP/Média 25 Toufika de Planoisea. V metropole Paríž demonštranti obkľúčili a prinútili odísť dvoch reportérov súkromnej spravodajskej stanice BFMTV, ktorých nazvali "kolaborantmi".



V španielskom hlavnom meste Madrid sa účastníci protestu proti noseniu rúšok a očkovaniu maloletých "vyhrážali a slovne útočili" na reportérku televízie Antena 3 Soniu Lópezovú. Takisto vypískali novinára stanice Telemadrid Antonia Camposa a "pokúšali sa mu brániť v práci". Protestujúci vypískali i tím stanice LaSexta, ktorú obvinili z "manipulácie" a jej novinárov nazvali "vrahmi".



Protesty sa od piatka do pondelka konali i pred Národnou radou SR. Namierené boli proti novele zákona umožňujúcej Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) alebo regionálnym hygienikom pri ohrození verejného zdravia nariadiť dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzok a na hromadné podujatia potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, prekonaní ochorenia alebo o negatívnom výsledku testu. "Protestujúci zaútočili na reportéra a kameramana najväčšej súkromnej televízie Markíza, strkali do nich a urážali ich, pričom im poškodili kameru," pripomína RSF.