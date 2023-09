Bratislava 21. septembra (TASR) - Hnutie Republika chce zefektívniť štátnu správu a zreformovať daňový systém. Plánuje zrušiť obrannú dohodu s USA, zastaviť transport zbraní na Ukrajinu či obnoviť Armádu SR. Za hnutie Republika to povedal jeho predseda Milan Uhrík. TASR prináša anketové rozhovory s kandidujúcimi politickými subjektmi ako súčasť seriálu k predčasným parlamentným voľbám.





-Aké sú tri najdôležitejšie body programu vašej strany?-



Pokoj a poriadok v štáte, európske platy pre všetkých Slovákov a vyššie dôchodky pre seniorov.



-Aký je postoj vašej strany k reforme nemocníc?-



Nesúhlasíme s rušením nemocníc a pohotovostí, ktoré boli dlhé desaťročia garantom zdravotnej starostlivosti v regiónoch Slovenska. Ak sa dali prevádzkovať v čase menšieho blahobytu pred desaťročiami, tak sa musia dať prevádzkovať aj dnes. Je to len otázka nastavenia priorít. Rozhodovanie v zdravotníctve chceme vymaniť spod vplyvu lobistov a finančných skupín, sprivatizované lukratívne laboratóriá chceme vrátiť naspäť štátu a zákonné zdravotné odvody musí spravovať jedna štátna zdravotná poisťovňa (podobne ako je to pri sociálnych odvodoch). Potom sa veci v zdravotníctve začnú vyvíjať konečne v prospech pacienta.



-Mienite pokračovať v kurikulárnej reforme?-



V primárnom vzdelávaní budeme presadzovať modifikáciu kurikulárnej reformy, najmä transformáciu ročníkov na cykly, ktorých štruktúra je nelogická a počas prípadnej realizácie aj problematická najmä pre neplnoorganizované školy. Ak nechceme z našich detí vychovať analfabetov, tak je neakceptovateľné, aby podmienka, že žiak vie čítať, musela byť naplnená až do konca prvého cyklu, teda skončením tretej triedy základnej školy. Preto túto tzv. reformu zmeníme.



-Verejné financie bude treba ozdravovať. Aké kroky na ozdravenie pripravujete?-



Pripravíme komplexný konsolidačný plán, v ktorom predpokladáme konsolidačné úsilie na úrovni 0,5 percenta až 0,8 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) ročne. Chceme zefektívniť štátnu správu, zreformovať daňový systém (napríklad presunúť daňové zaťaženie z priamych daní na nepriame) a začať naplno využívať európske fondy (to chceme povýšiť na národnoštátny záujem). Treba začať šetriť v štáte a na politikoch, a nie na sociálnych programoch a istotách pre ľudí. Taktiež chceme znížiť výdavky na zbrojenie a zahraničnú pomoc, napríklad na Ukrajinu.



-Ľudí zaujímajú aj ceny potravín, energií a výška úrokov na hypotékach. Ako chcete zastaviť ich rast?-



Štát musí riešiť príčiny zdražovania, nie rozdávať donekonečna všetkým občanom finančné balíčky. Jednak na to štát nemá peniaze a taktiež by to viedlo len k zrýchleniu inflačnej špirály. Ako prioritu chceme všetkým ľuďom garantovať cenovo dostupné potraviny a energie (elektrinu, plyn, kúrenie). Na zastavenie zdražovania potravín chceme obnoviť slovenské poľnohospodárstvo, zastropovať prirážky v obchodných reťazcoch a znížiť DPH na širší sortiment potravín. Na zabezpečenie cenovo dostupných energií chceme vrátiť strategické podniky (elektrárne, plynárne, vodárne) naspäť do rúk štátu vrátane cenotvorby energií. Pri hypotékach preferujeme adresnú pomoc financovanú z nadmerných ziskov bánk.



-Aký je váš postoj k členstvu SR v EÚ a NATO?-



Presadzujeme reformu Európskej únie a jej návrat k výlučne hospodárskemu združeniu výhodnému pre všetky členské štáty. Do EÚ sme vstupovali preto, lebo sme chceli slobodne cestovať a obchodovať. Nie preto, aby nám Brusel určoval, koľko imigrantov máme prijať, aké homosexuálne zväzky máme uznávať a koľko hmyzu máme zjesť namiesto mäsa. Tieto nezmyselné politiky likvidujú Európu aj Slovensko a musíme ich odmietnuť. Chceme sa vrátiť k rozumnej spolupráci, ktorá je pre európske štáty výhodná.



V oblasti zahranično-bezpečnostnej politiky budeme presadzovať neutrálnejšiu politiku, to je nezaťahovanie Slovenska do cudzích konfliktov a vojen. Zrušíme tzv. obrannú dohodu s USA (DCA) a začneme s obnovou Armády SR. Zastavíme dodávky a transport zbraní na Ukrajinu. Našou dlhodobou víziou (po obnovení obranyschopnosti SR) je presadzovanie vojenskej neutrality SR, samozrejme, za predpokladu súhlasu občanov v referende. V prípade, ak Ukrajina vstúpi do NATO, tak budeme referendum o vystúpení z NATO iniciovať okamžite, pretože to bude znamenať veľké riziko tretej svetovej vojny.



-Ako sa staviate k pomoci SR Ukrajine?-



Slovensko už pomohlo Ukrajine dosť - finančne, humanitárne aj vojensky. Žiaľ, už nemáme z čoho pomáhať. Štátne financie sú rozvrátené a Ozbrojené sily SR vybrakované. Nemáme už nič. Náboje, tanky, stíhačky, migy, vrtuľníky, protivzdušná obrana - všetko je preč. Našou prioritou bude teda obnova Slovenska, nie obnova Ukrajiny.



-S kým si za žiadnych okolností neviete predstaviť povolebnú spoluprácu? Aké sú vaše červené čiary do povolebných rokovaní?-



Vieme si predstaviť spoluprácu s každým, s kým nájdeme programové prieniky. Chceme pracovať, nie politikárčiť. Zo spolupráce vylučujeme a priori len progresívne a liberálne strany, od ktorých máme diametrálne odlišný program.