Republika kritizuje R. Mikulca za situáciu s migráciou

Bratislava 28. októbra (TASR) - Mimoparlamentné hnutie Republika vyzvalo ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), aby riešil situáciu s nelegálnou migráciou. V opačnom prípade chce iniciovať jeho odvolávanie. Ministerstvo vnútra (MV) SR sa voči tvrdeniam zástupcov Republiky ohradilo, považuje ich za snahu o zviditeľnenie sa pri téme, ktorá je aktuálnou v celej Európe.



Hnutie poukázalo napríklad na reakcie ľudí z Kútov a Holíča, ktoré hovorili o potulujúcich sa nelegálnych migrantoch v okolí vlakovej stanice či na sídlisku. Hovorí tiež o absencii policajtov v týchto oblastiach. Obáva sa trestnej činnosti zo strany migrantov. Predseda hnutia a europoslanec Milan Uhrík dodal, že minister o probléme vie, no neprichádza so žiadnym riešením.



Podľa ministerstva je z vyjadrení predstaviteľov Republiky zrejmé, že v téme nelegálnej migrácie či migrácie ako takej nemajú ani elementárne znalosti. "Ale naopak zámerne a manipulatívne využívajú svoje fabulácie na zastrašovanie verejnosti," uviedla hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová. Ako pripomenula, ak majú poslanci vedomosti o spáchaní priestupku alebo trestného činu, majú povinnosť ohlásiť to na príslušnom oddelení polície alebo na čísle 158.



Ako doplnila hovorkyňa, migranti zo Sýrie a Afganistanu sa nesmú zaisťovať proti ich vôli pre ľudské práva a európsku legislatívu. "Tých je prevažná väčšina a sú nevyhostiteľní, lebo v krajinách ich pôvodu je vojna. Zaisťujeme ich len na krátky čas kvôli evidencii v systémoch cudzineckej polície a kvôli odobratiu biometrie. Ak už raz boli evidovaní a majú potvrdenie, môžu sa voľne pohybovať," vysvetlila. Deklaruje, že na hraniciach s Českom, ako aj v prihraničných oblastiach je zvýšený výkon služby príslušníkmi Policajného zboru, vrátane neuniformovaných policajtov.



Riešením by podľa MV SR bolo, keby Česko ukončilo kontroly na hraniciach so Slovenskom a presunulo svoje sily na maďarské územie. Spolu so slovenskými policajtmi, ktorí na maďarskom území už aktívne pomáhajú, by tak pomohli "zabetónovať" slovensko-maďarskú hranicu, keďže nelegálni migranti k nám smerujú z Maďarska a následne do Česka. Ako dodala Eliášová, slovenský rezort vnútra už niekoľkokrát poslal českej strane notifikáciu, aby dodržiavala pravidlá. Pripomenula, že kontroly na vnútorných hraniciach v zmysle schengenskej dohody majú byť až posledným riešením.