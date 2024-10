Reumatoidná artritída ovplyvňuje život pacientov aj napriek liečbe

Bratislava 10. októbra (TASR) - Reumatoidná artritída aj napriek liečbe ovplyvňuje kvalitu života pacientov. Až 90 percent pacientov má ťažkosti s vykonávaním každodenných činností. Vyplýva to z online prieskumu, ktorý realizovalo pacientske združenie Liga proti reumatizmu.



Prieskum ukázal, že pacienti zodpovedne dodržiavajú nastavenú liečbu. Záťaž ochorenia na pacienta je aj napriek liečbe stále vysoká. "Ak má pacient výrazné ťažkosti, mal by o tom hovoriť so svojím lekárom. Naším cieľom je nastaviť pacienta na optimálnu liečbu, ktorá mu uľaví od záťaže ochorenia," uviedla prezidentka Slovenskej reumatologickej spoločnosti Želmíra Macejová.



Ako podotkla Macejová, pri správne nastavenej liečbe možno predísť nezvratnému poškodeniu kĺbov. "Pokiaľ je liečba podávaná správne a včas, na prvý pohľad nemusí byť na pacientovi reumatické ochorenie ani viditeľné," spresnila predsedníčka Ligy proti reumatizmu Jana Dobšovičová Černáková.



Podľa prieskumu takmer tretina respondentov pravidelne cvičí, no vylúčiť aktivity, ktoré príznaky reumy zhoršujú, by bolo ochotných iba 54 percent opýtaných. "Naše združenie dlhodobo podporuje zdravý pohyb, a to videonahrávkami cvičebných zostáv, jogovou terapiou, nordic walkingom či pravidelnými skupinovými cvičeniami," podotkla Dobšovičová Černáková.



Do prieskumu sa zapojilo takmer 350 pacientov. Odpovedali na to, ako ochorenie ovplyvňuje kvalitu ich života, schopnosť vykonávať bežné aktivity a ako im v tom pomáha liečba. Reumatoidná artritída je nevyliečiteľné autoimunitné ochorenie. Na Slovensku postihuje približne 30.000 ľudí.