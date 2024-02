Reuters: EÚ v marci zruší sankcie proti Slovákovi Hambálkovi

Brusel 22. februára (TASR) - Európska únia od 15. marca zruší sankcie voči Slovákovi Jozefovi Hambálkovi, európskemu šéfovi ruského nacionalistického motorkárskeho klubu Noční vlci. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na nemenované diplomatické zdroje.



Únia obviňovala Hambálka zo šírenia ruskej propagandy a výcviku motorkárov s cieľom zapojiť ich do bojov na Ukrajine na strane ruských inváznych síl. Na sankčný zoznam ho zaradila v júli 2022. O jeho vyradenie zo zoznamu sa usiloval premiér SR Robert Fico, okrem iného aj na januárovom stretnutí s nemeckým spolkovým kancelárom Olafom Scholzom a žiadal oň aj predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú. Podľa premiéra Hambálek neurobil nič, čo by poškodzovalo národnoštátne záujmy Slovenska.



Zo sankčného zoznamu by mala EÚ podľa zdrojov Reuters odstrániť aj dvoch ruských podnikateľov Arkadija Voloža, spoluzakladateľa internetovej firmy Yandex, a Sergeja Mndojanca, ktorý bol zodpovedný za vzťahy s ruskou vládou v konglomeráte Sistema a taktiež pôsobí v ruskom inštitúte poskytujúcom poradenstvo Kremľu v oblasti zahraničnej a obrannej politiky.



Podľa jedného z diplomatických zdrojov bolo sankcionovanie spomínaných troch ľudí "právne neobhájiteľné". Zdroj poukázal okrem iného na zmenu v postojoch v prípade Voloža, ktorý sa k ruskej invázii na Ukrajinu najprv nevyjadroval, ale vlani v auguste ju nazval "barbarskou".



Na zozname ostane miliardár podnikajúci v oblasti metalurgie a telekomunikácií Ališer Usmanov, bývalý pretekár Formuly 1 Nikita Mazepin a majiteľ ruského výrobcu hnojív Acron Viačeslav Kantor. V ich prospech lobovalo Maďarsko.



V prípade Usmanova nejde podľa zdroja o neobhájiteľné sankcie, okrem iného preto, že začiatkom februára Súdny dvor EÚ zamietol jeho odvolanie voči nim. "Silné dôkazy" sú údajne aj proti ostatným dvom osobám.



EÚ zmrazila majetok a uvalila zákaz vstupu pre približne 2000 osôb a firiem, ktoré sú podľa nej zapojené do ruskej invázie alebo z nej profitujú. Vojna sa začala pred takmer dvoma rokmi a sankčný režim voči niektorým osobám má vypršať 15. marca. Stáli zástupcovia dvadsaťsedmičky sa v stredu dohodli na predĺžení sankcií s výnimkou spomenutých troch osôb vrátane Hambálka.



V piatok, na druhé výročie invázie, plánuje EÚ zaviesť 13. balík sankcií voči Rusku, vzťahovať sa majú na takmer 200 fyzických a právnických osôb.