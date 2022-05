Reuters: SR a pobaltské krajiny chcú, aby EÚ zhabala ruské aktíva

Brusel 23. mája (TASR) - Estónsko, Litva, Lotyšsko a Slovensko budú v utorok na stretnutí ministrov financií členských krajín EÚ žiadať zhabanie ruských aktív zmrazených Európskou úniou s cieľom použiť ich na obnovu Ukrajiny. TASR správu prevzala z agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na spoločný list týchto štyroch krajín.



"Výraznú časť nákladov na obnovu Ukrajiny, vrátane kompenzácii pre obete ruskej vojenskej agresie, musí pokryť Rusko," píšu krajiny v liste, ktorý chcú v utorok predložiť ministrom financií EÚ. Krajiny takisto v liste žiadajú, aby EÚ začala pripravovať nové sankcie voči Moskve.



"Ak Rusko neukončí vojenskú agresiu voči Ukrajine, nemali by existovať žiadne hospodárske väzby medzi EÚ a Ruskom," píšu krajiny v liste. To podľa nich zaručí, že žiadne z finančných zdrojov, výrobkov a služieb EÚ nebudú prispievať k Ruskej "vojnovej mašinérii".



Štvorica krajín takisto pripomenula, že EÚ a niektoré podobne zmýšľajúce krajiny už zamrazili aktíva patriace ruským jednotlivcom a spoločnostiam a aj približne 300 miliárd dolárov z rezerv ruskej centrálnej banky.



Európska komisia minulú stredu (18. mája) uviedla, že preverí, či legislatívy EÚ a jednotlivých členských krajín umožňujú zhabať ruské aktíva s cieľom financovať Ukrajinu. Rezervy centrálnej banky však EK nespomenula.



Hovorca EK Christian Wigand upozornil na rozdiel medzi zmrazením a zhabaním aktív a dodal, že vo väčšine členských krajín zhabanie nie je možné. Takisto poukázal na rozdiel medzi aktívami súkromných spoločností a centrálnej banky.



Wigant povedal, že EK tento týždeň predloží návrh, na základe ktorého by porušenie obmedzujúcich opatrení v EÚ bolo posudzované ako trestný čin. Takisto má EK predložiť návrh na zmenu a posilnenie súčasných pravidiel na zhabanie majetku.



Zasadnutie Rady EÚ na úrovni ministrov hospodárstva a financií je na pláne v utorok. Témami rokovania budú hospodárske a finančné následky sankcií zavedených voči Rusku po tom, ako Moskva začala inváziu na Ukrajinu.