MK vyhlásilo výberové konanie na riaditeľa Divadla Nová scéna

Bratislava 29. októbra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR vyhlásilo výberové konanie na generálneho riaditeľa bratislavského Divadla Nová scéna. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 26. novembra. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie a protokolu MK SR Tatiana Majerská. Výberové konanie sa riadi novými pravidlami ministerskej smernice, ktoré podľa rezortu garantujú "férový, otvorený a transparentný postup".



Uchádzači o post riaditeľa by sa vo svojich projektoch rozvoja a riadenia divadla mali zamerať na Novú scénu ako na "moderný divadelný priestor pre jedinečné živé zážitky z produkcie hudobno-dramatických a činoherných diel", uviedlo ministerstvo. Garantovať by mali inovatívnu a rozmanitú dramaturgiu, ktorá bude zahŕňať aj umelecky náročnejšie produkcie. Zamerať by sa mali aj na program venovaný deťom a mládeži.



"V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 sa od budúceho štatutára Divadla Nová scéna očakávajú aj inovatívne riešenia, ktoré budú rozvíjať divadelnú kultúru a zaistia jej dostupnosť pre čo najširšie publikum," načrtol ďalej rezort. V spolupráci s ministerstvom sa má tiež aktívne zapojiť do rozvoja divadelného umenia v rámci pripravovanej stratégie rezortu do roku 2030. Uchádzač o post má tiež predložiť víziu efektívneho financovania inštitúcie, činnosti jej umeleckej zložky, celkovej prevádzky a rozvoja ľudských zdrojov.



Divadlo Nová scéna je štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR. Zameriava sa najmä na hudobno-dramatické diela. Do výsledku vyhláseného výberového konania je vedením dočasne poverená Ingrid Fašiangová.