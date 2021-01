Rezervačný systém, ktorý poskytlo ZMOS, využilo takmer 350.000 ľudí

Bratislava 25. januára (TASR) - Bezplatný rezervačný systém na skríningové testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19, ktoré samosprávam poskytlo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), využilo v uplynulých dňoch takmer 350.000 ľudí. TASR o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.



Bezplatný rezervačný systém využilo 321 samospráv, medzi ktorými boli obce, mestá vrátane okresných a krajských. Systém pomohol ľuďom v 582 odberných miestach. "Celkovo sa prostredníctvom rezervačného systému nahlásilo na testovanie 347.874 ľudí, a to len v období od 18. do 24. januára. Okrem toho sme na základe požiadania systém sprístupnili aj školám a firmám," priblížil Kaliňák. Záujem podľa neho prejavili aj napríklad dopravné podniky miest, ale i veľké firmy. Systém pomáhal Železniciam Slovenskej republiky, a tiež slovenským univerzitám.



Mestá a obce si rezervačný systém postupne nasadzovali od minulotýždňového víkendu, a to na základe manuálu a videoinštruktáže. Zabezpečenú mali aj asistenčnú podporu. Na základe dodatočných požiadaviek bol upravený rezervačný formulár, texty SMS a aj obsah exportu dát pre potreby miest a obcí. Rezervačný systém je mestám a obciam naďalej k dispozícii pre ďalšie prípadné testovania.



ZMOS tvrdí, že samosprávy sú nastavené na informatizáciu, avšak potrebujú systémy s jednoduchou obsluhou a užitočnými funkciami.