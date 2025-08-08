< sekcia Slovensko
Rezervačný systém už rozlišuje autorizované a neautorizované služby
Cudzinci, ktorí doklad o pobyte nemajú môžu využiť iba neautorizované služby.
Autor TASR
Bratislava 8. augusta (TASR) - Rezervačný systém cudzineckej polície po novom od piatka rozlišuje dva druhy služieb. Autorizované a neautorizované. Autorizované služby podľa Ministerstva vnútra (MV) SR výrazne eliminujú takzvané kupčenie s termínmi na cudzineckú políciu. TASR o tom v piatok informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
„Autorizované služby môžu využívať cudzinci s platným elektronickým dokladom o pobyte cudzinca, ktorí sú vedení v evidencii cudzincov. Musia však mať aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK). Ide o 6-miestne číslo, ktoré si cudzinec aktivuje pri podaní žiadosti o vydanie dokladu o pobyte alebo po vydaní dokladu o pobyte pri návšteve pracoviska cudzineckej polície,“ uviedol.
Cudzinci, ktorí doklad o pobyte nemajú môžu využiť iba neautorizované služby. „Do rezervačného systému sa prihlasujú tak ako doteraz - musia uviesť všetky informácie, ktoré rezervačný systém žiada, čiže meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo či e-mailovú adresu,“ priblížil hovorca. Ako doplnil, autorizované služby ponúkajú termíny na 60 dní dopredu. Neautorizované na 40.
Neumann upozornil, že naďalej platí, že ak sa majiteľ termínu na políciu neodstaví, nebude si môcť ďalší termín 60 dní rezervovať.
Na zlú situáciu na cudzineckej polícii upozornila Únia miest Slovenska ešte v októbri minulého roka. Termínov v rezervačnom systéme polície nie je dostatok a dochádza aj ku kupčeniu s nimi. Ministerstvo vnútra dlhodobo tvrdí, že postupne prijíma opatrenia na stabilizáciu situácie. Termínov je zároveň podľa neho obmedzený počet pre kapacity cudzineckej polície, ktoré sa nedajú jednoducho navýšiť, pretože cudzinecká polícia pracuje s odbornou agendou.
