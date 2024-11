Rezervy biosféry sa snažia byť ostrovmi života a príklad dobrej praxe

Bratislava 3. novembra (TASR) - Rezervy biosféry sa snažia byť ostrovmi života a príkladmi dobrej praxe. Človek v nich svojím ohľaduplným hospodárením a racionálnym využívaním krajiny zachováva prírodné a kultúrne hodnoty. Na sociálnej sieti to uviedla Chránená krajinná oblasť (CHKO) - Biosférická rezervácia Poľana pri príležitosti Medzinárodného dňa biosférických rezervácií, ktorý pripadá na 3. novembra. Na Slovensku sú takéto územia štyri, a to Slovenský kras, Poľana, Východné Karpaty a Tatry.



"Sú mozaikou všetkých typov ekosystémov, v ktorých má svoj domov 300 miliónov ľudí. Zaberajú približne päť percent zemského povrchu alebo viac ako sedem miliónov štvorcových kilometrov, čo je rozloha zhruba rovnajúca sa veľkosti Austrálie. Sú to územia, ktoré ochraňujú, rozvíjajú, učia a inšpirujú," priblížila CHKO. Dodala, že v súčasnosti sú vďaka svojmu poslaniu aj prevenciou vzniku násilia a konfliktov.



Medzivládny Program Človek a biosféra organizácie UNESCO prostredníctvom svojej siete biosférických rezervácií spája 136 členských krajín a 759 lokalít. Cieľom je upozorniť na starostlivosť o životné prostredie a zachovávanie harmónie medzi ľudskými aktivitami a ochranou prírodných zdrojov. "Rezervy biosféry sa tak stali modelovými územiami budúcnosti, ktoré sú benefitom pre ľudí aj prírodu," dodala CHKO.