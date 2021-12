Režim na hraniciach by mal byť prísnejší, zhodujú sa Kéry a Klus

Na archívnej snímke Martin Klus. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 11. decembra - Opatrenia na hraniciach by mali byť prísnejšie, obzvlášť po tom, ako sa na Slovensku potvrdili prvé prípady variantu nového koronavírusu omicron. Zhodli sa na tom štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus (SaS) a predseda Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Marián Kéry (Smer-SD) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.Kéry v tejto súvislosti hovorí o povinnom testovaní po návrate zo zahraničia bez ohľadu na to, či daná osoba je alebo nie je proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaná. Podľa Klusa je dobré prehodnotiť napríklad zavedenie povinnej 14-dňovej karantény po návrate z niektorých krajín.Štátny tajomník ministerstva zahraničia priznal, že komunikácia koalície ohľadom protipandemických opatrení je chaotická a nie všetko možno logicky vysvetliť.Opatrenia by podľa jeho slov mohli byť, aj v porovnaní s ostatnými krajinami, viac zautomatizované, menej spolitizované a prehľadnejšie.Na Kéryho kritiku o nejednotných názoroch strany SaS reagoval Klus tým, že je to vec viacerých kompromisov.V súvislosti s očkovacou kampaňou Klus zopakoval, že strana SaS nie je vo veci povinného očkovania jednotná. Poukázal na opatrenia v iných krajinách, ktoré zavádzajú povinné očkovanie niektorých skupín ľudí. Je rád, že sa diskusia otvára aj na Slovensku, tvrdí však, že vo veci treba byť opatrný. Verí, že zaočkovanosť na Slovensku pomôže zvýšiť aj schválená finančná odmena pre seniorov.Kéry v diskusii odmietol, aby vláda "hádzala" zodpovednosť na opozíciu. Zopakoval, že Smer nikdy nebol proti očkovaniu. Nesúhlasí len s povinným očkovaním a odmieta aj možnosť, že by povinné očkovanie v členských štátoch nariadila EÚ. Rozhodnutie by podľa neho malo ostať v rukách štátov.Poznamenal tiež, že očkovanie nie je jedinou cestou v boji proti pandémii.Kritizuje aj delenie spoločnosti na očkovaných a nezaočkovaných.Klus zdôraznil, že ide najmä o záchranu zdravotníckeho systému.Považuje však za správne, aby boli aj očkovaní ľudia pretestovaní častejšie.