Režisér filmu Franta mimozemšťan: Je to oddychová komédia

Bratislava 16. februára (TASR) - Franta mimozemšťan je názov novej českej komédie Rudolfa Havlíka o nečakanej návšteve z kozmu. Režisér divácky úspešných filmov Po čom muži túžia 1 a 2 a Ostrov vysiela vo svojom novom počine hrdinov z malej moravskej obce do pátrania po veľkej záhade. "Je to film pre zábavu, je to oddychová komédia a hlavne je v nej mimozemšťan, ktorého sme ešte u nás nemali, tým môže byť výnimočný," uviedol pre TASR Havlík na utorkovej (13. 2.) slávnostnej premiére filmu v Bratislave.



Do vesmírnej "oddychovky" obsadil do dvojúlohy Jakuba Prachařa, jeho filmovú manželku hrá Tereza Ramba. Ďalej účinkujú Filip Březina, Kateřina Marie Fialová, Vasil Fridrich, Erika Stárková, Jiří Langmajer, Petra Hřebíčková, Petr Vančura, Oldřich Navrátil, Pavel Kikinčuk a iní.



Havlík zavedie divákov do malej moravskej dediny, ktorej pokojný život narušia zvláštne úkazy. Amatérsky astronóm Blažej (Filip Březina) je presvedčený, že návšteva z vesmíru je tu. Nikto mu však neverí. Starosta Picek (Vasil Fridrich) má plné ruky práce s dotáciami a miestna policajtka Marková (Erika Stárková) rozbieha pátranie po ukradnutej cisterne. Prečo sa však sused Franta (Jakub Prachař) zrazu správa zvláštne? Akoby ho niekto vymenil! Celá dedina tvrdí, že Franta bol vždy tak trochu akoby z inej planéty, ale jeho aktuálne správanie je príliš aj na jeho manželku Boženu (Tereza Ramba). Keď sa v dedine objaví Rebeka (Kateřina Marie Fialová) a s ňou neúprosný generál Sokol (Jiří Langmajer), miestni obyvatelia sa rozhodnú prísť záhade na koreň, ale po svojom.



"Mám veľmi rád sci-fi filmy. Vždy ma bavili, vyrastal som na E. T. a na všetkých ďalších, ktoré potom prišli. Keďže mám rád komédie a humor, rozhodol som sa, že sa pokúsim poňať toto sci-fi zábavným spôsobom, ktorý mi bol blízky," vysvetľuje Havlík. "Od nášho filmu sa dajú očakávať hlavne humor a situácie, ktoré pramenia z toho, čo by sa stalo, keby mimozemšťan náhodou pristál v Čechách namiesto v Amerike. Čo je už samo o sebe zábavné," tvrdí režisér a scenárista. "Akonáhle som začal písať a vykresľovať české reálie a postavy a spôsob, akým sa správame k sebe, k prírode a k mimozemšťanom, tak sa mi to zapáčilo. Vďaka tomu môžeme od Frantu mimozemšťana očakávať zábavu a vtip," dodáva Havlík.



Vesmírnu komédiu prináša do kín od 15. februára CinemArt SK.