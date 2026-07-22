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Režisér filmu Generál Golian:Netočili sme žiaden chladný heroický epos
Film Generál Golian prinesie do kín distribučná spoločnosť CinemArt SK od 8. októbra.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Historická dráma Generál Golian patrí medzi najočakávanejšie slovenské filmy roka. Snímka Juraja Štepku inšpirovaná skutočným príbehom veliteľa Slovenského národného povstania podľa zverejnených prvých ukážok neukáže SNP v podobe sledu historických dátumov a vojenských operácií. Divákov čaká „hlboká ľudská dráma o cene za slobodu a rodinnom šťastí na pozadí dramatických historických udalostí“. TASR o tom informovala PR manažérka Petra Žinčíková.
„Neprináša iba svedectvo o Slovenskom národnom povstaní. Prináša príbeh, ktorý ide oveľa ďalej ako samotné vojnové dianie. Príbeh človeka, ľudského osudu, príbeh pevného a pritom mimoriadne krehkého vzťahu, ktorý bol medzi veliteľom SNP Jánom Golianom a jeho manželkou Jarmilou,“ približuje Žinčíková.
Práve v čase zúriacej druhej svetovej vojny a iba tri týždne po narodení vytúženého syna Ivana je Ján Golian postavený pred životnú skúšku a rozhodnutie, ktoré zmení jeho život a osud nielen jeho rodiny, ale celej krajiny. „Pred rozhodnutie, či bude veliť slovenskej povstaleckej armáde, ktorá sa rozhodla postaviť nacistickému Nemecku alebo si zvolí bezpečný život po boku vytúženej rodiny,“ dodáva Žinčíková.
Hoci sú podľa nej veľkolepé bojové scény prirodzenou súčasťou filmu a verne kopírujú históriu povstania, v ktorom bojovalo 30 národov, jadro snímky leží inde. Je ním intímny pohľad do vnútra rodiny. „Najväčšou výzvou pre mňa bolo navnímať ich vzťah a to, čím si Ján Golian a jeho manželka Jarmila prešli,“ hovorí herec Ondrej Hraška. Pre stvárnenie generála bola kľúčová nielen jeho výrazná fyzická podobnosť, ale najmä psychologický rozmer postavy.
Miernu povahu generála vyzdvihuje aj režisér, scenárista a producent Juraj Štepka: „Ján Golian je jedným z mála dôstojníkov, ktorí sa na dobových fotografiách napriek vážnej dobe stále usmievajú. Presne túto jeho človečinu sme chceli zachytiť. Netočili sme žiaden chladný heroický epos. Predstavujeme ho ako povstaleckého veliteľa, no zároveň ako milujúceho otca.“
Kasting bol postavený na uveriteľnosti - vizuálnu podobnosť s historickou predlohou nepoprie ani Anna Prášilová Fialová v úlohe Jarmily. „Od začiatku sme vedeli, že nechceme, aby divák po piatich minútach povedal: ‚Aha, to je ten herec z tamtoho seriálu.‘ Chceli sme, aby ľudia na plátne videli skutočné historické postavy, nie opozerané televízne tváre,“ vysvetľuje Štepka.
V medzinárodnej hereckej zostave sa predstavia aj Milan Mikulčík, Ondřej Brzobohatý, Juraj Bača, Dominika Morávková a tiež Robert Ritter, Rainer Wöss, Zoe Straub a ďalší.
Multikultúrny rozmer SNP podčiarkne aj fakt, že vo filme zaznie šesť jazykov: slovenčina, čeština, nemčina, ruština, francúzština a angličtina.
Film Generál Golian prinesie do kín distribučná spoločnosť CinemArt SK od 8. októbra.
„Neprináša iba svedectvo o Slovenskom národnom povstaní. Prináša príbeh, ktorý ide oveľa ďalej ako samotné vojnové dianie. Príbeh človeka, ľudského osudu, príbeh pevného a pritom mimoriadne krehkého vzťahu, ktorý bol medzi veliteľom SNP Jánom Golianom a jeho manželkou Jarmilou,“ približuje Žinčíková.
Práve v čase zúriacej druhej svetovej vojny a iba tri týždne po narodení vytúženého syna Ivana je Ján Golian postavený pred životnú skúšku a rozhodnutie, ktoré zmení jeho život a osud nielen jeho rodiny, ale celej krajiny. „Pred rozhodnutie, či bude veliť slovenskej povstaleckej armáde, ktorá sa rozhodla postaviť nacistickému Nemecku alebo si zvolí bezpečný život po boku vytúženej rodiny,“ dodáva Žinčíková.
Hoci sú podľa nej veľkolepé bojové scény prirodzenou súčasťou filmu a verne kopírujú históriu povstania, v ktorom bojovalo 30 národov, jadro snímky leží inde. Je ním intímny pohľad do vnútra rodiny. „Najväčšou výzvou pre mňa bolo navnímať ich vzťah a to, čím si Ján Golian a jeho manželka Jarmila prešli,“ hovorí herec Ondrej Hraška. Pre stvárnenie generála bola kľúčová nielen jeho výrazná fyzická podobnosť, ale najmä psychologický rozmer postavy.
Miernu povahu generála vyzdvihuje aj režisér, scenárista a producent Juraj Štepka: „Ján Golian je jedným z mála dôstojníkov, ktorí sa na dobových fotografiách napriek vážnej dobe stále usmievajú. Presne túto jeho človečinu sme chceli zachytiť. Netočili sme žiaden chladný heroický epos. Predstavujeme ho ako povstaleckého veliteľa, no zároveň ako milujúceho otca.“
Kasting bol postavený na uveriteľnosti - vizuálnu podobnosť s historickou predlohou nepoprie ani Anna Prášilová Fialová v úlohe Jarmily. „Od začiatku sme vedeli, že nechceme, aby divák po piatich minútach povedal: ‚Aha, to je ten herec z tamtoho seriálu.‘ Chceli sme, aby ľudia na plátne videli skutočné historické postavy, nie opozerané televízne tváre,“ vysvetľuje Štepka.
V medzinárodnej hereckej zostave sa predstavia aj Milan Mikulčík, Ondřej Brzobohatý, Juraj Bača, Dominika Morávková a tiež Robert Ritter, Rainer Wöss, Zoe Straub a ďalší.
Multikultúrny rozmer SNP podčiarkne aj fakt, že vo filme zaznie šesť jazykov: slovenčina, čeština, nemčina, ruština, francúzština a angličtina.
Film Generál Golian prinesie do kín distribučná spoločnosť CinemArt SK od 8. októbra.