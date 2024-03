Režisér muzikálu Biograf láska verí, že zarezonuje aj na Slovensku

Bratislava 7. marca (TASR) - Hanka Zagorová nám dala veľkú tvorivú slobodu. Tvrdí to režisér českého muzikálu Biograf láska, ktorý vznikol na základe hitov českej speváčky, textárky, herečky a moderátorky. Herci pražského Divadla Kalich odpremiérujú predstavenie 14. marca v Bratislave. "O scenári muzikálu sme spolu diskutovali, poznala ho do bodky, no ďalej nás nechala pracovať," poznamenáva k spolupráci s legendárnou umelkyňou Ján Kříž.



Aj režisér muzikálu, ktorý je u našich západných susedov vypredaný na dlhé mesiace vopred, sa postaví na scénu bratislavského STARS auditoria. "V slovenskom uvedení budem účinkovať, vypomôžem. Niekoľkokrát sa stalo, že som v rámci viróz zaskočil za svojich pánskych kolegov, ten muzikál poznám pospiatky," povedal pre TASR Kříž. Diváci sa podľa jeho slov môžu tešiť na príbeh, ktorý sa hodí do dnešnej doby. "Snažili sme sa zachytiť esenciu repertoáru Hanky, ktorý bol, napriek svojej hĺbke a ľudským osudom, nie vždy veselý. Vždy však spievala s obrovskou nádejou a svetlom. Svojich divákov vždy upokojila piesňou, že čímkoľvek si prechádzajú, je z toho cesta von. To je pre ľudí v dnešnej dobe veľmi dôležité," myslí si Kříž.



Na Biograf láska chodí podľa slov jeho režiséra iná zostava publika, ako je zvykom pri muzikáloch. "Chodia skupinky žien, pre ktorých to veľa znamená. Chlapi tam chodia ´žehliť´ problémy so svojimi manželkami, partnerkami, vytiahnu ich na Hanku Zagorovú a potom tam sami plačú. Chodia aj partie mladých chlapcov, pre ktorých bola Hanka modlou a milovali ju," dodal Kříž, ktorý vystúpil z komfortnej zóny skúseného herca a zasadol si na režisérsku stoličku.



Dej muzikálu, v ktorom zaznejú hity ako Můj čas, Je naprosto nezbytné či Biograf láska, sa točí okolo troch charakterovo odlišných ženských postáv, zápasiacich so životnými situáciami. Každá z nich sa snaží prijímať ich a riešiť po svojom, pokiaľ možno s potrebnou dávkou nadhľadu. Občas sa medzi sebou riadne podpichnú, nie je im cudzia ani irónia, na druhej strane sa ale dokážu za každých okolností podržať a povzbudiť. Všetky hlavné protagonistky majú navyše niečo spoločné - snívajú o láske rôznych podôb, ktorá im je v závere aj doprianá. Dôležitou protiváhou komplikovaného sveta dospelých sú v muzikáli detské postavy.



Hity Hany Zagorovej v podaní hercov Divadla Kalich zaznejú v STARS auditoriu v Bratislave 14. až 17. marca. Pre veľký záujem uvedú muzikál Biograf láska aj 9. až 11. mája.