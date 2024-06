Režisér Svátek pri Zápisníku alkoholičky vychádzal z reálnych zážitkov

Bratislava 30. júna (TASR) - Pitie alkoholu z pohľadu ženskej závislosti je témou filmu režiséra Dana Svátka Zápisník alkoholičky. Mimoriadny herecký výkon v ňom predvedie držiteľka Českého leva Tereza Ramba. Stvárňuje mladú, krásnu a úspešnú ženu, ktorá sa vydá, stane sa mamičkou a plánuje si budúcnosť. Vlastne jej nič nechýba, občas si dá jeden pohárik, niekedy aj dva, potom už naozaj posledný. A potom sa zrazu ocitá úplne na dne.



Svátek vychádzal z reálnych zážitkov. Tie na svojom blogu Zápisník alkoholičky zdieľala Michaela Duffková. Autorka blogu a knižnej predlohy našla odvahu o svojej závislosti verejne hovoriť. "Pre mňa je ten film ešte niečím iným ako pre diváka. Keď ho vidím, vracia ma to do všetkých tých udalostí," priznáva Duffková. "Je to ťažké, ale vo chvíli, keď ma to ako človeka, o ktorom to je, do tých situácií vracia, je to ukazovateľom toho, ako veľmi je film dobre urobený a autentický. Terka podala taký uveriteľný výkon, že aj moja rodina ma v nej videla," dodala.







To, že Ramba bola v úlohe presvedčivá, dokazuje aj režisér Svátek. "Každý deň na pľaci som ju podozrieval, že si niekde tajne dopĺňa hladinu alkoholu v krvi. Nie, vážne, z Terky ako herečky som nadšený. Talent je jedna vec, ale prístup je nemenej dôležitý," hovorí Svátek. Bol si vedomý toho, že keď už sa herečka pre tú rolu rozhodla, vedela, že do toho dá všetko. "Nielen mentálne, ale aj čo sa týka organizácie svojho života počas nakrúcania i následkov po jeho skončení - či už fyzických, alebo psychických. V určitom momente Tereza zistila, že pre tú rolu treba obetovať maximum. A to sa režisérom nestáva každý deň," priznal režisér filmu, ktorý prináša otvorenú a úprimnú spoveď abstinujúcej alkoholičky.



Ramba musela v istej chvíli pre úlohu obetovať svoje vlasy, aby spolu so svojou postavou prešla dramatickou premenou. "Vôbec sa mi nechcelo, ale cítila som, že je to potrebné. Dan je úžasný režisér. Netlačí na vás, ale v podstate vždy dostane, čo chce," priznala herečka. "Ja som bola šťastná, že mi vlasy konečne dorástli, ale zároveň je pre mňa práca dôležitejšia ako paráda, to je asi jasné," uzavrela.



Českú novinku Zápisník alkoholičky uvedie do slovenských kín Bontonfilm od 4. júla.