Rezník bol veľmi dobrým riaditeľom, tvrdí šéf Rady RTVS Gallo

Bratislava 28. júla (TASR) - Päť rokov pôsobenia Jaroslava Rezníka na poste generálneho riaditeľa RTVS znamenalo pre verejnoprávne médium nespochybniteľný posun dopredu. Na štvrtkovom rokovaní Rady RTVS, ktoré bolo zároveň posledným v Rezníkovej ére na čele verejnoprávneho média, to uviedol predseda rady Igor Gallo.



"Musím povedať, že napriek mnohým atakom z externého prostredia i výhradám z našej strany, ktoré boli aj oprávnené, bol Jaroslav Rezník veľmi dobrým riaditeľom," povedal. "Som o tom presvedčený, napokon, verifikujú to viaceré dáta a prieskumy," dodal Gallo, ktorý ocenil znižovanie investičného dlhu za Rezníkovej éry, jeho snahu o vytvorenie dobrých pracovných podmienok pre zamestnancov, rozšírenie programovej ponuky i schopnosť vyrokovať externé zdroje.



Rezník v rozlúčke zvýraznil, že jeho manažment je prvým, ktorý dokončil v RTVS mandát napriek tomu, že sa v jeho polovici zmenila politická moc. Tešia ho výsledky, ktoré pod jeho vedením dosiahlo verejnoprávne médium v prieskumoch dôveryhodnosti, rovnako tak za podstatné považuje znižovanie investičného dlhu, rozšírenie programovej ponuky i rozvojové projekty, schopné využiť eurofondy. "To, čo sa nepodarilo, je zvýšiť koncesionárske poplatky, to považujem za kardinálny problém a kto ho vyrieši, bude víťaz," zdôraznil.



Upozornil zároveň na ohrozenia, ktoré pre RTVS predstavuje nový zákon o mediálnych službách. "Ukladá RTVS množstvo povinností bez toho, aby niekoho zaujímalo, ako budú kryté," skonštatoval. Varoval i pred ďalším znížením zdrojov pre RTVS, ktoré predstavuje návrh na zrušenie umeleckých fondov, a tým aj odvodu pre RTVS z príspevkov odvádzaných z honorárov a autorských odmien. Výzvou pre nový manažment bude podľa neho okrem riešenia financovania aj dokončenie profilovania jednotlivých programových okruhov a ďalšie znižovanie investičného dlhu.



Nastupujúci generálny riaditeľ Ľuboš Machaj, ktorý sa na rokovaní rady zúčastnil, priznal, že ani výsledky voľby generálneho riaditeľa nič nezmenili na konštruktívnom a korektnom vzťahu, ktorý s Rezníkom dlhodobo majú. "V tomto duchu beží aj prevzatie agendy,“ dodal. Je si vedomý zložitej situácie s financovaním verejnoprávneho média, chce dosiahnuť jeho úpravu. "Nie som idealista, no verím, že niektoré veci sa podaria vyrokovať," vyhlásil.



Rezníkovi zároveň poďakoval za to, že mu odovzdáva ekonomicky zdravú firmu. Reagoval tak na fakt, že i v priebežnom ekonomickom vyhodnotení vykazuje RTVS z hľadiska výnosov a nákladov účtovný zisk vo výške viac ako dva milióny eur. "Dúfam, že podobné čísla budem môcť na rokovaní Rady RTVS prezentovať aj ja," doplnil Machaj, zvolený poslancami Národnej rady SR 30. júna. Na post oficiálne nastupuje v utorok 2. augusta.