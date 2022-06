Reznikov: NATO by malo prijať Ukrajinu de facto, i keď nie de jure

Bratislava 3. júna (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) by mala na summite v Madride koncom júna zvážiť udelenie faktického členstva Ukrajine. Vyhlásil to v piatok ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov na bezpečnostnej konferencii Globsec 2022 Bratislava Forum, informuje TASR.



"Myslím si, že ak hovoríme o členstve Ukrajiny v NATO, malo by ísť o členstvo de facto, nie de jure," uviedol Reznikov prostredníctvom videospojenia.



Šéf ukrajinského rezortu obrany si zároveň myslí, že NATO by malo zahrnúť Ukrajinu ako faktického člena do svojej desaťročnej stratégie, o ktorej sa bude rokovať na nadchádzajúcom summite. "Sme tiež súčasťou východného krídla Európy, východného krídla krajín NATO a východného krídla Európskej únie," uviedol v tejto súvislosti Reznikov. Dodal, že z tohto riešenia by ťažili všetky krajiny.



Šéf ukrajinského rezortu obrany na konferencii zopakoval, že Ukrajina potrebuje viac ťažkých zbraní, a ocenil záväzok Spojených štátov a Británie poslať na Ukrajinu raketové systémy dlhého dosahu HIMARS a M270.



Reznikov, ktorý na Globsecu vystúpil na stý deň od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, zároveň vyjadril nádej, že sa Ukrajincom podarí "vykopnúť" Rusov ešte tento rok. Takýto plán je podľa neho "úplne realistický".