Ministerstvo a VšZP apelujú na šírenie osvety o prevencii proti HPV

Bratislava 10. júla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) apelujú na šírenie osvety o možnostiach prevencie proti ľudskému papilomavírusu (HPV). Podotkli, že ide o jediné onkologické ochorenie, proti ktorému existuje prevencia vo forme očkovacej látky. Na Slovensku je očkovanie bezplatné pre deti od 12 do 15 rokov. Napriek tomu ho pre svoje deti využíva len menšia časť rodičov. Z dát VšZP vyplýva, že od roku 2020 očkovanie využil len každý štvrtý poistenec v tomto veku.



„HPV je jediným onkologickým ochorením, proti ktorému existuje prevencia vo forme očkovacej látky. Imunitný systém v mladom veku dokáže po aplikácii vakcíny vyprodukovať najvyššie hodnoty protilátok, ktoré majú za úlohu očkovaného jedinca chrániť pred HPV infekciou v čase, keď sa už stane sexuálne aktívnym. No má zmysel aj potom. Očkovanie výrazne znižuje riziko viacerých druhov rakoviny súvisiacich s HPV a chráni pred novými typmi vírusu,“ uviedol onkourológ Jozef Dubravický na štvrtkovej tlačovej konferencii. Očkovanie odporúča nielen deťom, ale aj starším ľudom. Zdôraznil však, že hoci vakcína zvyšuje imunitu človeka a znižuje riziko ochorenia, nemožno ho úplne vylúčiť.







Na Slovensku je očkovanie plne hradené pre všetky 12-, 13- a 14-ročné deti. Z údajov VšZP vyplýva, že od roku 2020 bol zaočkovaný aspoň jednou dávkou len každý štvrtý poistenec v tomto veku. Tiež, že od roku 2020 pribudlo vyše 14.000 novodiagnostikovaných pacientov s rakovinovými ochoreniami, ktorých príčinou môže byť HPV. Ministerstvo chce aj preto začať s osvetou prostredníctvom informačnej kampane. Jej cieľom je dostať základné fakty priamo do ambulancií, aby mali rodičia prístup k jasným a zrozumiteľným informáciám. SR sa takisto zaviazala do roku 2030 dosiahnuť výrazné zlepšenie v oblasti prevencie rakovinových ochorení spôsobených HPV u mladých ľudí. V rámci prevencie je dôležité aj pravidelné absolvovanie skríningu, ktorý dokáže zmeny zachytiť v počiatočných štádiách.



„Obraciam sa na všetkých kľúčových aktérov, zdravotné poisťovne, pacientske organizácie, školy, lekárov aj rodičov s prosbou o podporu nášho spoločného úsilia zlepšovať povedomie o HPV v prospech zdravia na Slovensku a informovať o účinnej prevencii rakoviny spôsobenej týmto vírusom,“ vyzval štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Ladislav Slobodník. Generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových zdôraznil, že prevencia je neporovnateľne menej nákladná ako samotná liečba.



Ľudský papilomavírus môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Okrem rakoviny krčka maternice sú to aj iné nádory, rakovina vagíny, penisu alebo konečníka. Konkrétne typy HPV môžu spôsobiť prednádorové a následne nádorové zmeny penisu, konečníka či oblasti hrdla. Okrem karcinómov môže spôsobiť ochorenia slizníc a kože vo forme bradavíc na genitáliách. Očkovanie je preto vhodné pre obe pohlavia. Staršie deti môžu využiť benefit zdravotných poisťovní, ktoré im preplatia spätne časť ceny vakcíny. Dospelí vakcínu uhrádzajú v plnej výške.