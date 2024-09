Envirorezort by mal byť povinnou osobou pri ôsmich sanáciach

Bratislava 9. septembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR by sa malo stať povinnou osobou pri sanácií ôsmich envirozáťaží. Ide o banský závod a okolie v Nižnej Slanej, železničnú stanicu Poprad, rušňové depá v Nitre a Zlatých Moravciach, ťažbu pyritových rúd v Smolníku, letisko v Kuchyni, časť areálu bývalej Vzduchotechniky v Novom Meste nad Váhom a odkaliská Rudných baní v Pezinku. Vyplýva to z návrhu envirorezortu na určenie príslušného ministerstva podľa zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže.



Financovanie sanácie záťaží by malo byť podľa MŽP zabezpečené z prostriedkov európskych fondov a Environmentálneho fondu. Prioritne bude príslušné ministerstvo čerpať finančné zdroje z európskych fondov v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027 v závislosti od disponibilných zdrojov.



"Určenie príslušného ministerstva vládou Slovenskej republiky je podmienkou čerpania alokovaných finančných prostriedkov na riešenie problematiky environmentálnych záťaží v rámci Programu Slovensko a zároveň je potrebné pre plnenie Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží na roky 2022 - 2027," vysvetlil envirorezort. Doplnil, že ak nebude možné čerpať financie z Programu Slovensko bude potrebné vyčleniť prostriedky z rozpočtovej kapitoly príslušného ministerstva a Envirofondu.