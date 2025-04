Rezort zdravotníctva chce zakázať ochutené nikotínové výrobky

Bratislava 9. apríla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) chce zakázať predaj ochutených nikotínových výrobkov a používanie jednorazových elektronických cigariet. Vyplýva to z predbežnej informácie k pripravovanému právnemu predpisu.



„Cieľom návrhu zákona je celkové zníženie atraktívnosti nikotínových výrobkov pre mladistvých zavedením zákazu predaja ochutených nikotínových výrobkov, predovšetkým ovocných, kolových a cukríkových príchutí,“ uviedol rezort. Zo zákazu chce vyňať mentolovú, mätovú a tabakovú príchuť, keďže podľa neho tieto príchute nie sú vyhľadávané mladistvými a majú význam pre ľudí, ktorí chcú prestať fajčiť.



Súčasne MZ plánuje zakázať používanie jednorazových elektronických cigariet vzhľadom na ich obľúbenosť medzi mladou generáciou, ako aj rozsiahlu ekologickú záťaž, ktorú ich výroba a spotreba so sebou prináša. „Inšpiráciou pre náš postup je skutočnosť, že takéto a podobné regulácie už prijali viaceré štáty EÚ,“ podotkol rezort.



Rezort uviedol, že v dôsledku zákazu predaja jednorazových ochutených nikotínových výrobkov môže od 1. januára 2026 vzniknúť negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v rozsahu maximálne 2,5 milióna eur ročne. Tento výpadok by však podľa neho mali plne pokryť pozitívne efekty vyplývajúce zo zníženia výskytu civilizačných ochorení. „Z dôvodu nevytvárania návykových spotrebných vzorcov, pokiaľ ide o užívanie inovatívnych tabakových výrobkov u mladej populácie,“ podotkol.



Ako spomenulo MZ, ide o ďalší krok v sprísňovaní regulácie tabakových a nikotínových výrobkov, ktorá sa začala samotnou reguláciou bezdymových tabakových výrobkov, elektronických cigariet a nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku. Od nového roka zároveň platí zákaz predaja zahrievaných tabakových výrobkov s arómou.