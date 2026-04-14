Rezort diplomacie a asociácia cestovných kancelárií posilnia dialóg
MZVEZ apeluje na občanov, aby sledovali aktuálne cestovné odporúčania a registrovali sa pred cestou do zahraničia prostredníctvom systému dobrovoľnej registrácie na i.mzv.sk/registracia.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Slovenská diplomacia a Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) sa dohodli na posilnení dialógu a aktívnej výmene informácií s cieľom zvýšiť bezpečnosť slovenských občanov cestujúcich do zahraničia. Informoval o tom štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Rastislav Chovanec po pondelkovom (13. 4.) rokovaní so zástupcami asociácie.
„Chceme, aby sa ľudia cítili pri cestovaní čo najbezpečnejšie a mali k dispozícii overené informácie v správnom čase. Aj preto komunikujeme s cestovnými kanceláriami a agentúrami, ktoré sú v priamom kontakte s klientmi a vedia im rýchlo sprostredkovať dôležité odporúčania v koordinácii s naším ministerstvom,“ uviedol Chovanec. Zároveň zdôraznil, že cieľom je predchádzať reálnym rizikám, ale aj neopodstatneným obavám spôsobeným nepresnými informáciami.
So zástupcami SACKA - s prezidentkou Ľudmilou Masarikovou a generálnym tajomníkom Radoslavom Oliverom Košíkom - rokoval štátny tajomník Chovanec spolu s generálnym riaditeľom sekcie konzulárnej a medzinárodnoprávnej MZVEZ SR Igorom Pokojným o konkrétnych možnostiach spolupráce s dôrazom na včasné a zrozumiteľné sprostredkovanie informácií občanom SR o bezpečnostnej situácii v jednotlivých destináciách. Osobitne v krajinách ovplyvnených aktuálnou geopolitickou situáciou a konfliktmi.
Efektívna spolupráca medzi slovenskou diplomaciou a cestovnými kanceláriami je preto podľa slov štátneho tajomníka jedným z dôležitých nástrojov umožňujúcim lepšie reagovať na meniace sa podmienky pri cestovaní. Partneri sa v tejto súvislosti dohodli na spoločnom postupe pri informovaní verejnosti pred letnou sezónou. „Cieľom je priblížiť ľuďom nielen to, kam je bezpečné cestovať, ale tiež ako sa pripraviť a na koho sa obrátiť v prípade problémov. Prevencia a informovanosť sú v súčasnosti najlepšou ochranou,“ doplnil Chovanec.
MZVEZ apeluje na občanov, aby sledovali aktuálne cestovné odporúčania a registrovali sa pred cestou do zahraničia prostredníctvom systému dobrovoľnej registrácie na i.mzv.sk/registracia. „V krízových situáciách tak môžu byť slovenskí občania rýchlejšie kontaktovaní a informovaní o ďalšom postupe,“ zdôraznil rezort.
V prípade núdze sa môžu občania SR obrátiť na Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978, prípadne na emailovej adrese mokc-mzv@mzv.sk.
