Rezort diplomacie chce využiť na repatriácie aj letku rezortu vnútra

Bratislava 26. marca (TASR) – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR zvažuje využiť na ďalšie repatriácie Slovákov v zahraničí letku Ministerstva vnútra (MV) SR. Let si budú musieť repatriované osoby hradiť. Do stredy (25. 3.) sa podarilo MZVaEZ dostať na Slovensko späť viac ako 1500 občanov. TASR o tom informoval štátny tajomník MZVaEZ Martin Klus.



Dôvod spoplatnenia letu vládnym špeciálom vysvetľuje Klus ako férovosť voči ostatným občanom, či už v zahraničí alebo aj doma. Klus zároveň uviedol, že bude letka MV SR použitá iba v prípadoch, že sa nenaruší prípadný dovoz medicínskeho materiálu.



„Stále platí, že vzhľadom na vysoký záujem sme našich občanov vyzvali, aby sa v maximálnej možnej miere snažili priblížiť k SR. Aj preto na našom webe pravidelne aktualizujeme priechodnosť jednotlivých hraníc,“ vysvetľuje štátny tajomník. Rezort diplomacie tiež občanom pripomína, že pre všetkých, ktorým štát pomôže s návratom na Slovensko, platí povinná karanténa v zariadení, ktoré určí rezort vnútra. Tam budú musieť zotrvať dovtedy, kým nebudú mať negatívny výsledok testu na COVID-19.



Klus tiež Slovákom v zahraničí zdôrazňuje, aby využili prvú možnosť na repatriáciu, ktorú im zastupiteľský úrad umožní. "Repatriácia nie je kyvadlová doprava," uviedol Klus s tým, že sa nebudú organizovať repatriácie dvakrát z rovnakej destinácie.



Okrem Slovákov, ktorí už sú doma, pokračuje MZVaEZ v sumarizácii počtu občanov v zahraničí, v získavaní ich kontaktov a lokalizácii. „Ako sme informovali už v predchádzajúcich dňoch, je potrebné, aby naši občania využívali elektronickú komunikáciu, keďže telefonické linky sú z logických dôvodov preťažené,“ hovorí Klus. Zdôrazňuje, že aj keď odpoveď z konzulárneho úradu nepríde hneď, neznamená to, že žiadosť nie je evidovaná.



K dátumu 25. marca sa podarilo dostať na Slovensko 1546 občanov. Viac ako 600 sa ich vrátilo individuálne za pomoci veľvyslanectiev a konzulátov, čím sa počet Slovákov, ktorí sa vrátili, prevýšil cez 2000. „Za dnešný deň príde najväčší počet občanov z Havany - 40 štipendistov. Zajtra napríklad očakávame 50 občanov, ktorí pricestujú autobusom z Kodane a tiež 160 našich občanov z USA,“ doplnil počty Klus. Okrem Slovákov budú v repatriačnom lete aj občania Maďarska, Slovinska a Česka, čo rezort diplomacie zdôrazňuje s tým, že aj Slováci využívajú repatriačné lety okolitých krajín, či už je to Rakúsko, Česko alebo aj Nemecko. „Aj tu vidieť význam európskej spolupatričnosti,“ myslí si štátny tajomník.



Okrem úlohy repatriácie sa rezort diplomacie podľa Klusa angažuje v zisťovaní čo najlepších skúseností z vybraných krajín, ako aj z krajín, kde situáciu s novým koronavírusom podcenili. MZVaEZ podľa štátneho tajomníka zároveň pomáha v získavaní medicínskeho materiálu a zdravotníckej pomoci.