Rezort diplomacie: Expertíza v odmínovaní pomáha v obnove Ukrajiny

Bratislava 4. apríla (TASR) - Silná slovenská expertíza v odmínovaní prispieva k ochrane civilistov a obnove zasiahnutých regiónov. Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa boja proti nášľapným mínam to vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).



„Tieto zbrane považujeme za vážnu hrozbu pre životy a bezpečnosť civilistov nielen v krajinách, kde konflikty aktuálne prebiehajú, ale rovnako na územiach, kde aktívne boje síce nie sú, no tieto oblasti ostávajú extrémne zamínované, a tak neobývateľné,“ zdôraznil Blanár a doplnil, že SR je zároveň zmluvnou stranou Dohovoru o zákaze protipechotných mín.



Príspevok SR k odmínovaniu nadobúda osobitný význam v kontexte konfliktu na Ukrajine, kde rezort diplomacie zo zdrojov Ministerstva obrany SR prostredníctvom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú pomoc (SAMRS) finančne podporil nákup špeciálnych humanitárnych odmínovacích systémov Božena 4+. Ešte koncom roka 2023 bolo vyčlenených 750.000 eur na zakúpenie prvých dvoch týchto zariadení, ktoré aktuálne prispievajú k obnove Chersonskej oblasti. Za obdobie piatich mesiacov svojej prevádzky najazdili stroje slovenskej výroby už 40.000 kilometrov. Slovensko plánuje poskytnúť Ukrajine ďalšie odmínovacie stroje Božena v hodnote 3,5 milióna eur.



„Naša pomoc prostredníctvom odmínovacích systémov nie je len prejavom solidarity, ale aj konkrétnym príspevkom k bezpečnosti a návratu života do vojnou zasiahnutých oblastí. Máme veľký záujem podieľať sa na obnove Ukrajiny predovšetkým s cieľom posilňovať stabilitu v celom regióne,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie.