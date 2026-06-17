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Rezort diplomacie: Jozef Hudec je skúsený diplomat
Hudec sa bude počas svojho pôsobenia popri Egypte sústreďovať i na vzťahy so Sudánskou republikou, Ománskym sultanátom a Ománskym štátom.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 17. júna (TASR) - Novovymenovaný veľvyslanec Jozef Hudec, ktorý povedie veľvyslanectvo v Egypte, je skúsený diplomat a v minulosti zastával pozíciu nerezidentného vedúceho Styčného úradu SR v Ramalláhu, ako aj zástupcu veľvyslanca na zastupiteľských úradoch SR v Tel Avive a Káhire. Jeho prioritou na veľvyslanectve v Káhire má byť ďalšie posilňovanie politického dialógu, hospodárskej spolupráce, podpora slovenských záujmov v regióne a rozvoj kontaktov s významnými regionálnymi partnermi vrátane Ligy arabských štátov. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Egypt je pre Slovenskú republiku kľúčovým a stabilným partnerom. Naše krajiny spájajú historicky nadštandardné vzťahy, ktoré vychádzajú ešte zo spolupráce v období bývalého Československa, a dnes nadväzujeme na dialóg aj pri mimoriadne dôležitých otázkach pri zabezpečovaní stability v regiónoch Blízkeho východu a severnej Afriky,“ uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).
Rezort poukázal, že Slovensko podporilo rozhodnutie EÚ povýšiť vzťahy s krajinou na úroveň strategického partnerstva. „Krajiny globálneho Juhu patria medzi strategické priority slovenskej zahraničnej politiky, kde aktívne pracujeme na rozvoji politických a hospodárskych vzťahov v prospech záujmov Slovenskej republiky,“ zdôraznil šéf rezortu diplomacie.
Hudec vyhlásil, že okrem posilňovania obchodnej spolupráce či politického dialógu chce nadviazať aj na bohaté historické väzby, ktoré spájajú Egypt a Slovensko celé desaťročia.
„Významnou súčasťou pôsobenia zastupiteľského úradu bude pod jeho vedením súčasne podpora slovenskej kandidatúry na nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na roky 2028 - 2029. Veľvyslanec sa zameria na rozvoj kontaktov s predstaviteľmi Ligy arabských štátov, ktorej sídlo sa nachádza práve v Káhire a ktorá zohráva významnú úlohu pri formovaní regionálnej politiky a spolupráce,“ avizovalo ministerstvo.
Hudec sa bude počas svojho pôsobenia popri Egypte sústreďovať i na vzťahy so Sudánskou republikou, Ománskym sultanátom a Líbyjským štátom.
„Egypt je pre Slovenskú republiku kľúčovým a stabilným partnerom. Naše krajiny spájajú historicky nadštandardné vzťahy, ktoré vychádzajú ešte zo spolupráce v období bývalého Československa, a dnes nadväzujeme na dialóg aj pri mimoriadne dôležitých otázkach pri zabezpečovaní stability v regiónoch Blízkeho východu a severnej Afriky,“ uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).
Rezort poukázal, že Slovensko podporilo rozhodnutie EÚ povýšiť vzťahy s krajinou na úroveň strategického partnerstva. „Krajiny globálneho Juhu patria medzi strategické priority slovenskej zahraničnej politiky, kde aktívne pracujeme na rozvoji politických a hospodárskych vzťahov v prospech záujmov Slovenskej republiky,“ zdôraznil šéf rezortu diplomacie.
Hudec vyhlásil, že okrem posilňovania obchodnej spolupráce či politického dialógu chce nadviazať aj na bohaté historické väzby, ktoré spájajú Egypt a Slovensko celé desaťročia.
„Významnou súčasťou pôsobenia zastupiteľského úradu bude pod jeho vedením súčasne podpora slovenskej kandidatúry na nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na roky 2028 - 2029. Veľvyslanec sa zameria na rozvoj kontaktov s predstaviteľmi Ligy arabských štátov, ktorej sídlo sa nachádza práve v Káhire a ktorá zohráva významnú úlohu pri formovaní regionálnej politiky a spolupráce,“ avizovalo ministerstvo.
Hudec sa bude počas svojho pôsobenia popri Egypte sústreďovať i na vzťahy so Sudánskou republikou, Ománskym sultanátom a Líbyjským štátom.