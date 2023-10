Rezort diplomacie: Na hraniciach sa ľudia môžu pre kontroly zdržať

Bratislava 4. októbra (TASR) - Na ceste do Rakúska, Česka a Poľska treba pre kontroly na hraniciach so Slovenskom počítať s možným zdržaním. Upozornilo na to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na webe.



Slováci by sa podľa neho mali pripraviť na kontroly dokladov. "Je potrebné počítať aj s dopredu neavizovanými dopravnými obmedzeniami," priblížil rezort. Apeluje preto na cestujúcich, aby v záujme rýchleho a bezpečného prechodu hraníc mali dostatočnú časovú rezervu.







Dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom v noci zaviedli Česko, Poľsko aj Rakúsko. Ich cieľom je účinne bojovať proti prevádzačským skupinám a nelegálnej migrácii. Na kontroly zavádzané susednými krajinami v stredu zareaguje Slovenská republika, avizoval to premiér Ľudovít Ódor.