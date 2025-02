Rezort diplomacie: Novým veľvyslancom SR na Kube bude Z. Rozhold

Bratislava 10. februára (TASR) - Novým veľvyslancom SR v Kubánskej republike sa stane Zdenek Rozhold. Slovenskú diplomaciu na Kube zastupoval už v rokoch 2002 až 2005 vo funkcii konzula a v rokoch 2008 až 2013 ako veľvyslanec. Vo funkcii vedúceho zastupiteľského úradu SR v kubánskej Havane bude v jeho pôsobnosti tiež ďalších 12 karibských štátov. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Rozhold bude mať v pôsobnosti aj štáty Antigua a Barbuda, Bahamské spoločenstvo, Barbados, Dominické spoločenstvo, Dominikánska republika, Grenada, Haitská republika, Jamajka, Svätý Vincent a Grenadíny, Republika Trinidad a Tobago, Svätá Lucia a Federácia Svätého Krištofa a Nevisu.



Bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Kubou sú podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) aktuálne na dobrej úrovni s obojstranným záujmom o ich ďalší rozvoj s dôrazom v ekonomickej oblasti. "Dialóg je mimoriadne dôležitý, keďže naším záujmom je predovšetkým pomôcť slovenským firmám ešte viac sa presadiť na kubánskom trhu, kde už dnes ich obchodno-ekonomické aktivity prevyšujú hodnotu 200 miliónov eur," uviedol Blanár.



MZVEZ pripomenulo, že Kuba ponúka investičné príležitosti pre slovenské podniky najmä v energetike, a to pri výrobe elektrickej energie a pri obnoviteľných zdrojoch naviazaných na poľnohospodársku výrobu a potravinársky priemysel. Krajina v poslednom období čelí vážnym výpadkom elektriny a postihlo ju viacero prírodných katastrof vrátane hurikánov a zemetrasení. "Kuba sa nachádza v náročnej situácii, preto v minulom roku Slovensko poskytlo prostredníctvom Svetového potravinového programu humanitárnu pomoc pre kubánske deti vo forme 40 ton sušeného mlieka v hodnote 200.000 eur," informoval minister.



V regióne Karibiku stúpa riziko výskytu krízových situácií spôsobených počasím, klimatickou zmenou a zároveň v niektorých krajinách dochádza k zhoršovaniu bezpečnostnej situácie. "Jednou z mojich úloh bude posilnenie krízového manažmentu. Okrem toho bude našou snahou obnoviť činnosť honorárnych konzulátov SR v Nassau na Bahamách a v Port-au-Prince na Haiti po upokojení tamojšej situácie," uviedol Rozhold.



V súčasnosti je podľa jeho slov Slovensko v Karibiku okrem veľvyslanectva v Havane zastúpené prostredníctvom troch aktívnych honorárnych konzulárnych úradov, a to v Santo Domingu v Dominikánskej republike, v Kingstone na Jamajke a v Port of Spain na Trinidade a Tobagu. Jednou z ich hlavných úloh je poskytovať súčinnosť a pomoc občanom SR, ktorých počty v karibskom regióne postupne pribúdajú v súvislosti s rozvojom turistického ruchu.