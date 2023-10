Rezort diplomacie odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do Izraela

PREČÍTAJTE SI AJ: Izraelský bezpečnostný kabinet vyhlasuje vojnový stav

Bratislava 8. októbra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR vyzýva slovenských občanov, aby až do odvolania zvážili nevyhnutnosť cestovania do Izraela. Upozornenie vydal rezort diplomacie v súvislosti so zhoršenou bezpečnostnou situáciou, vyvolanou stretmi izraelskej armády s palestínskymi radikálmi.zdôraznilo ministerstvo. Upozornilo však, že v prípade pomoci občanom, ktorí sa v Izraeli nachádzajú, eviduje problémy s komerčným leteckým spojením.dodal rezort.Ministerstvo vnútra (MV) SR na sociálnej sieti informuje, že jeho letecký útvar je v súvislosti so situáciou v Izraeli" dodalo MZVEZ.zdôrazňuje rezort. Poukazuje aj na to, že mimoriadna bezpečnostná situácia platí na celom území Izraela a riziku raketového ostreľovania je vystavená aj časť južného a centrálneho Izraela." varuje ministerstvo.Pripomína, že v prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Izraeli +972 544556642. Odporúča tiež využiť pred cestou do zahraničia službu dobrovoľnej registrácie na webe MZVEZ.Palestínske militantné hnutie Hamas v sobotu (7. 10.) skoro ráno začalo z pásma Gazy vojenskú operáciu proti Izraelu a jeho militanti na viacerých miestach vtrhli na izraelské územie. Izraelská armáda v reakcii vyhlásila vojnový stav a začala útočiť na ciele Hamasu v pásme Gazy. Konflikt si od soboty vyžiadal stovky obetí a tisíce ľudí utrpeli zranenia.