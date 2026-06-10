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Rezort diplomacie: Podporíme priority írskeho predsedníctva v Rade EÚ
Za kľúčové priority SR označila Vozáryová politiku súdržnosti a spoločnú poľnohospodársku politiku.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) – Priority nadchádzajúceho írskeho predsedníctva v Rade Európskej únie a aktuálne príležitosti a výzvy, ktorým čelí Európska únia, boli 8. a 9. júna 2026 hlavnými témami neformálneho stretnutia zástupcov ministerstiev zahraničných vecí a európskych záležitostí členských štátov Únie v Dubline. Slovenskú republiku zastupovala generálna tajomníčka služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Vozáryová. TASR o tom v stredu informoval Komunikačný odbor MZVEZ.
„Vysoko oceňujeme úsilie Írska pri formulovaní priorít v Rade EÚ. Vzhľadom na aktuálne geopolitické a geoekonomické zmeny a výzvy zdieľame názor, že je nevyhnutné, aby EÚ zaujala proaktívny postoj najmä v oblasti konkurencieschopnosti a bezpečnosti,“ uviedla Vozáryová.
Vo svojom vystúpení zároveň zdôraznila, že Slovensko podporuje úsilie o vytvorenie efektívneho a integrovaného jednotného trhu Únie a presadzuje odstraňovanie byrokratických prekážok, ktorým čelí európsky obchod.
Témou rokovaní bolo aj rozširovanie Európskej únie. Slovensko podporilo ambíciu írskeho predsedníctva pokračovať v tomto procese, ktorý považuje za dôležitý nástroj posilňovania bezpečnosti, stability a prosperity v celej Európe. Generálna tajomníčka však zdôraznila, že od kandidátskych krajín sa očakáva, že v plnom rozsahu splnia požadované kritériá. „V tejto súvislosti pevne podporujeme prístup založený na zásluhách, ktorý nepripúšťa žiadne výnimky ani skratky,“ uviedla Vozáryová.
Diskusia sa venovala tiež prípravám Viacročného finančného rámca Európskej únie na roky 2028 – 2034, ktorý Slovensko považuje za jednu z najdôležitejších tém aktuálnej európskej agendy. Za kľúčové priority SR označila Vozáryová politiku súdržnosti a spoločnú poľnohospodársku politiku. Dodala, že slovenská strana je konštruktívnym partnerom v týchto diskusiách a podporuje snahu dosiahnuť dohodu o budúcom rozpočte v rámci zasadnutia Európskej rady počas írskeho predsedníctva.
Neformálne stretnutie štátnych tajomníkov a generálnych tajomníkov ministerstiev zahraničných vecí a európskych záležitostí členských štátov Únie je pravidelne organizované nadchádzajúcim predsedníctvom Rady Európskej únie, ktoré od 1. júla do 31. decembra 2026 prevezme Írsko. Stretnutie poskytuje členským štátom platformu pre neformálnu, strategickú a otvorenú diskusiu a súčasne podporuje posilnenie horizontálnej i vertikálnej koordinácie v rámci európskej diplomacie, dodáva MZVEZ.
„Vysoko oceňujeme úsilie Írska pri formulovaní priorít v Rade EÚ. Vzhľadom na aktuálne geopolitické a geoekonomické zmeny a výzvy zdieľame názor, že je nevyhnutné, aby EÚ zaujala proaktívny postoj najmä v oblasti konkurencieschopnosti a bezpečnosti,“ uviedla Vozáryová.
Vo svojom vystúpení zároveň zdôraznila, že Slovensko podporuje úsilie o vytvorenie efektívneho a integrovaného jednotného trhu Únie a presadzuje odstraňovanie byrokratických prekážok, ktorým čelí európsky obchod.
Témou rokovaní bolo aj rozširovanie Európskej únie. Slovensko podporilo ambíciu írskeho predsedníctva pokračovať v tomto procese, ktorý považuje za dôležitý nástroj posilňovania bezpečnosti, stability a prosperity v celej Európe. Generálna tajomníčka však zdôraznila, že od kandidátskych krajín sa očakáva, že v plnom rozsahu splnia požadované kritériá. „V tejto súvislosti pevne podporujeme prístup založený na zásluhách, ktorý nepripúšťa žiadne výnimky ani skratky,“ uviedla Vozáryová.
Diskusia sa venovala tiež prípravám Viacročného finančného rámca Európskej únie na roky 2028 – 2034, ktorý Slovensko považuje za jednu z najdôležitejších tém aktuálnej európskej agendy. Za kľúčové priority SR označila Vozáryová politiku súdržnosti a spoločnú poľnohospodársku politiku. Dodala, že slovenská strana je konštruktívnym partnerom v týchto diskusiách a podporuje snahu dosiahnuť dohodu o budúcom rozpočte v rámci zasadnutia Európskej rady počas írskeho predsedníctva.
Neformálne stretnutie štátnych tajomníkov a generálnych tajomníkov ministerstiev zahraničných vecí a európskych záležitostí členských štátov Únie je pravidelne organizované nadchádzajúcim predsedníctvom Rady Európskej únie, ktoré od 1. júla do 31. decembra 2026 prevezme Írsko. Stretnutie poskytuje členským štátom platformu pre neformálnu, strategickú a otvorenú diskusiu a súčasne podporuje posilnenie horizontálnej i vertikálnej koordinácie v rámci európskej diplomacie, dodáva MZVEZ.