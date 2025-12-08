Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rezort diplomacie potvrdil úmrtie dvoch občanov SR na Tenerife

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Nešťastie sa stalo na útesoch Los Gigantes v oblasti Santiago del Teide na západnom pobreží Tenerife, kde sa prehnala obrovská vlna.

Autor TASR
Bratislava/Madrid 8. decembra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v pondelok pre TASR potvrdilo, že na španielskom ostrove Tenerife zahynuli dvaja slovenskí občania. Jeden ďalší utrpel zranenia.

Prečítajte si aj: TRAGÉDIA v obľúbenej destinácií: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci


Zastupiteľský úrad ministerstva v Madride je v kontakte s rodinou obetí a poskytuje potrebnú konzulárnu asistenciu a súčinnosť. Vzhľadom na ochranu osobných údajov a absenciu súhlasu dotknutých osôb MZVEZ bližšie informácie zatiaľ neposkytlo.

Nešťastie sa stalo na útesoch Los Gigantes v oblasti Santiago del Teide na západnom pobreží Tenerife, kde sa prehnala obrovská vlna, oznámili v nedeľu úrady na Kanárskych ostrovoch.
