Rezort diplomacie si predvolal maďarského veľvyslanca

Bratislava 4. marca (TASR) - Na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR si predvolali maďarského veľvyslanca. Vysvetliť má konanie maďarskej strany pri stredajšej (3.3.) návšteve maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa v súvislosti s novelou zákona o štátnom občianstve. TASR o tom informoval hovorca MZVEZ SR Juraj Tomaga. Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) deklaroval záujem o dobré vzťahy s Maďarskom. Odmieta ale zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska.



Korčok podľa vlastných slov odmietol stretnutie so Szijjártóom v súvislosti s novelizáciou, pretože ide výsostne o slovenskú záležitosť a požiadal ho o zdržanlivosť, keďže prebieha legislatívny proces. Na novelizácii spolupracovali s premiérom Igorom Matovičom aj ministrom vnútra Romanom Mikulcom (obaja OĽANO). "Ukazuje sa však, že to pre maďarskú stranu a poslanca György Gyimesiho (OĽANO) nie je dosť. Je jasné, že ide o to, aby sa čo najviac slovenských Maďarov zúčastňovalo volieb v Maďarsku," podotkol. Gyimesi podľa neho v tejto veci porušuje programové vyhlásenie vlády a ide proti koaličnej dohode.



Poslanec s maďarským ministrom podľa Korčoka v stredu prekročili všetky medze, keď o novele rokovali. Minister namieta, že zákon o štátnom občianstve nie je predmetom bilaterálnych vzťahov a Gyimesi nemá mandát na takéto rokovania. Poukázal na základnú zmluvu medzi Slovenskom a Maďarskom, ktorá rieši i otázku národnostných menšín. "Slovensko je zvrchovaný štát a príslušníci maďarskej národnostnej menšiny sú našimi občanmi," zdôraznil. Zároveň podčiarkol svoju dôveru v lojalitu maďarských spoluobčanov k SR aj úctu k ich hrdosti na svoj materinský jazyk a kultúru, ktorú si pestujú s pomocou SR aj Maďarska.



Zákon o štátnom občianstve sa má podľa Korčoka upraviť tak, aby naši občania žijúci aspoň päť rokov v zahraničí a po získaní občianstva iného štátu neprišli o to slovenské. "Problém vznikol, keď Maďarsko v máji 2010 prijalo zákon, ktorý cielene rozširuje počet svojich občanov v zahraničí na etnickom základe," dodal s tým, že aj preto bývalá vláda zmenila slovenský zákon, aby každý, kto prijal iné štátne občianstvo, prišiel o slovenské.



Szijjártó v Komárne uviedol, že sa zrejme zatiaľ z pohľadu maďarskej menšiny nepodarilo doriešiť otázku dvojakého občianstva na Slovensku. Po stretnutí s primátorom Komárna Bélom Keszeghom a zástupcami maďarskej menšiny žijúcej v SR mal vyjadriť nádej, že otázka bude raz vyriešená. V súvislosti s prebiehajúcim sčítaním ľudu na Slovensku požiadal Maďarov v SR, aby sa prihlásili k maďarskej národnosti.