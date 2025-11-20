< sekcia Slovensko
Rezort diplomacie: Slovensko pomáha najzraniteľnejším deťom vo svete
Šéf slovenskej diplomacie pripomenul, že agenda ochrany práv maloletých občanov SR je jednou z najcitlivejších úloh v rámci konzulárnej služby.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) vyzdvihol pri príležitosti štvrtkového Svetového dňa detí pevný záväzok slovenskej diplomacie k ochrane detí v medzinárodnom prostredí. „Dohovor o právach dieťaťa je základným pilierom ochrany detí na medzinárodnej úrovni a je súčasne najširšie ratifikovanou ľudsko-právnou zmluvou v histórii. Slovenská republika sa k tomuto záväzku aktívne hlási a slovenská diplomacia poskytuje dôležitú pomoc a podporu v ochrane detí vo viacerých oblastiach,“ vyhlásil.
Šéf slovenskej diplomacie pripomenul, že agenda ochrany práv maloletých občanov SR je jednou z najcitlivejších úloh v rámci konzulárnej služby. Pracovníci ministerstva pôsobiaci v Bratislave a na zastúpeniach SR po celom svete spolupracujú podľa jeho slov aj v závažných prípadoch medzinárodných únosov či odoberania slovenských detí.
„V tejto súvislosti je potrebné apelovať tiež na ochranu detí žijúcich v chudobe, vo vojnových konfliktoch, ktoré nemajú prístup k vzdelaniu, základnej zdravotnej starostlivosti a dokonca ani k základným potravinám. Prostredníctvom humanitárnych zásielok a mnohých rozvojových projektov preto Slovensko pomáha najzraniteľnejším deťom vo svete a prispieva k zlepšeniu ich života,“ zdôraznil Blanár a vyzval na ukončenie násilia na deťoch práve počas vojnových konfliktov.
Slovenské projekty prevažne realizované prostredníctvom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v rámci MZVEZ pod značkou SlovakAid pomáhajú deťom v rôznych krajinách. Ministerstvo priblížilo, že v reakcii na vojnu na Ukrajine podporila SR humanitárne projekty zamerané na pomoc ukrajinským deťom a mládeži už v celkovej výške 699.000 eur. Slovensko prispelo zároveň k zlepšeniu prístupu k zdravotnej starostlivosti pre deti v Iraku, Južnom Sudáne, Sýrii, ako aj v Libanone. Vlani poskytla priamo slovenská diplomacia finančný príspevok pre Svetový potravinový program na nákup vyše 40 ton sušeného mlieka pre kubánske deti.
Svetový deň detí Detského fondu Organizácie Spojených národov (UNICEF) si pripomíname každoročne 20. novembra, v deň prijatia Dohovoru o právach dieťaťa Valným zhromaždením OSN v roku 1989. Jeho vznik nadviazal na odporúčanie OSN z roku 1954 venovať osobitný deň podpore porozumenia a práv detí. Slovensko sa k dohovoru prihlásilo už v roku 1990 v rámci bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a od roku 1993 je jeho zmluvnou stranou ako Slovenská republika. K dokumentu sa pripojilo už 196 krajín sveta.
