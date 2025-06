Rezort diplomacie: Slovenský inštitút v Budapešti má novú riaditeľku

Bratislava/Budapešť 26. júna (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) Slovenskej republiky v rámci pravidelnej rotácie diplomatov poverilo Evu Ivančovú vedením Slovenského inštitútu v Budapešti. Jej prioritou bude posilniť prepojenie kultúrnej a ekonomickej diplomacie. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ.



„Pracujeme na tom, aby sme prostredníctvom inštitútu priblížili Slovensko, prezentovali nielen to, čo ponúka z hľadiska kultúry... ale rovnako tým dostali SR do povedomia ako dobré miesto pre podnikateľov a investorov. Zároveň považujem za dôležité a mojím cieľom je rozšíriť činnosť inštitútu z Budapešti aj do maďarských regiónov,“ priblížila Ivančová. Diplomatka má 12-ročné skúsenosti v oblasti medzinárodnej spolupráce - pôsobila na ústredí ministerstva zahraničných vecí, na generálnom konzuláte v Petrohrade či na zastupiteľskom úrade v Osle, kde zastávala pozíciu zástupkyne veľvyslanca.



Slovensko má deväť aktívnych slovenských inštitútov v Berlíne, Budapešti, Jeruzaleme, Londýne, Paríži, Prahe, Ríme, Varšave a vo Viedni, informoval minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár. „Slovenské inštitúty v týchto metropolách predstavujú slovenské umenie a históriu zahraničnej verejnosti, šíria pozitívne meno našej vlasti, sú oporným bodom pre slovenských krajanov a vytvárajú tiež vhodné podmienky na propagáciu Slovenska z hľadiska investičného a inovatívneho potenciálu a aj ako atraktívnej destinácie v cestovnom ruchu,“ priblížil Blanár. Šéf slovenskej diplomacie pripomenul aj zámer vlády SR zriadiť desiaty slovenský inštitút v čínskom Pekingu v roku 2025.