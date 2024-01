Rezort diplomacie: SR chce v rozvojovej spolupráci pomáhať Ukrajine

Bratislava 21. januára (TASR) - Slovensko chce aj tento rok pomáhať zlepšovať humanitárnu situáciu na Ukrajine, najmä pomôcť s jej odmínovaním. Rovnako plánuje pokračovať v rozvojových aktivitách pomáhajúcich partnerským krajinám čeliť globálnym krízam. Vyplýva to z návrhu zamerania dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2024, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



"Cieľom v roku 2024 je ukázať Slovenskú republiku ako silného a inovatívneho partnera, ktorý sa aktívne zapája do zlepšovania humanitárnej situácie a zmierňovania dopadov vojnového konfliktu na občanov Ukrajiny, ako aj iných krajín zasiahnutých následkami konfliktu, a citlivo reaguje na ich potreby," vysvetlilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ). Deklaruje, že Slovensko sa chce okrem iného podieľať aj na povojnovej obnove Ukrajiny.



Rezort ako gestor oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) SR uvádza, že kľúčovým nástrojom dvojstrannej rozvojovej spolupráce bude aj naďalej poskytovanie dotácií realizované prostredníctvom výziev Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. "V roku 2024 ostávajú priority stanovené v troch programových krajinách (Gruzínsko, Keňa, Moldavská republika) a na humanitárne projekty na Ukrajine a Blízkom východe," spresnil.



Ďalšie nástroje rozvojovej spolupráce, ako napríklad budovanie kapacít a zdieľanie skúseností, program podnikateľských partnerstiev, finančné príspevky poskytované zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky (tzv. mikrogranty) v rozvojových krajinách a vysielanie dobrovoľníkov, sa majú realizovať aj v iných partnerských krajinách.



SR sa bude podľa MZVEZ výraznejšie zapájať do realizácie nástrojov Európskej únie v oblasti rozvojovej spolupráce prostredníctvom delegovanej spolupráce a do koordinovaných iniciatív Team Europe. Pokračovať má aj úsilie viacerých inštitúcií o zapájanie podnikateľov do rozvojovej spolupráce. Do praxe by sa malo zaviesť aj poskytovanie zvýhodneného úveru zo strany Eximbanky SR. "Tento nástroj by sa mal stať stálou súčasťou ODA SR a výraznou mierou prispievať k zapájaniu podnikateľského sektora do rozvojovej spolupráce a k mobilizácii súkromných zdrojov," vysvetlilo ministerstvo.



V tomto roku bude takisto prebiehať príprava piatej strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na obdobie rokov 2025 až 2030. Výzvou v domácich podmienkach bude naďalej aj zvyšovanie verejného povedomia o význame rozvojovej spolupráce pod značkou SlovakAid.



Na rok 2024 sú na dvojstrannú rozvojovú spoluprácu vyčlenené prostriedky v hodnote 23 miliónov eur. "Pri predpoklade stabilnej výšky multilaterálnej rozvojovej pomoci sa SR ani v roku 2024 nepriblíži k medzinárodnému záväzku dosiahnuť podiel oficiálnej rozvojovej pomoci na hrubom národnom dôchodku do roku 2030 vo výške 0,33 %," skonštatovalo ministerstvo.