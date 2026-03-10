< sekcia Slovensko
Rezort diplomacie: SR nateraz uzatvára repatriácie z Blízkeho východu
Slovenská diplomacia upozorňuje, že cestovné odporúčanie tretieho stupňa - odporúčanie necestovať - naďalej platí pre viaceré krajiny.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 10. marca (TASR) - Slovensko tento týždeň uzatvára proces repatriácií občanov SR, ktorí uviazli v regióne Blízkeho východu a Perzského zálivu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR aktuálne eviduje v tomto priestore posledné desiatky Slovákov, ktorí prejavili záujem o evakuáciu. Stovky ďalších občanov SR sa podľa jeho slov rozhodli v regióne zotrvať a ostávajú v evidencii registračného systému MZVEZ, prípadne v týchto dňoch využívajú zároveň obnovené komerčné lety svojich cestovných kancelárií či leteckých spoločností, ktoré postupne začali premávať už takmer vo všetkých krajinách. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu.
Slovenská diplomacia ako hlavný koordinátor repatriačného procesu zrealizovala spolu s Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom vnútra SR doposiaľ 16 evakuačných letov, ktorými prepravila do bezpečia 634 občanov SR a vyše 150 občanov z ďalších 31 krajín. V utorok a stredu (11. 3.) pricestujú do Bratislavy nateraz záverečné dva lety, ktoré privezú posledných záujemcov o repatriáciu z Dubaja.
„Bezpečnostná situácia sa menila a naďalej mení každý deň, hneď od začiatku sme intenzívne komunikovali s našimi domácimi aj zahraničnými partnermi, letiskami a urobili sme maximum, aby sme využili každý okamih, keď sa v nejakom obmedzenom režime otvorila časť vzdušného priestoru najprv z Jordánska, následne z Ománu a zo Saudskej Arábie, aby sme vládnymi špeciálmi dostali ľudí domov,“ informoval šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD).
Ako zdôraznil generálny riaditeľ sekcie konzulárnej a medzinárodnoprávnej MZVEZ SR Igor Pokojný, repatriácia občanov SR zo zahraničia sa uskutočňuje vo výnimočných prípadoch predovšetkým pri priamom ohrození života či zdravia v dôsledku mimoriadnej situácie, keď neexistuje iná možnosť, ako zabezpečiť ich presun.
„Našou prioritou bolo preto aj v tomto prípade zabezpečiť primárne prepravu zraniteľných skupín - žien, detí, ľudí so zdravotnými ťažkosťami - nachádzajúcich sa priamo v konfliktnej zóne postihnutej vojnovými útokmi. Popritom sme sa aktívne snažili nasmerovať občanov na ďalšie možnosti ich prepravy, keďže mnoho Sloveniek a Slovákov uviazlo aj v dovolenkových destináciách juhovýchodnej Ázie, kde im však nehrozilo bezprostredné nebezpečenstvo,“ vysvetlil. Zároveň týmto občanom odporučil, aby v týchto dňoch naďalej komunikovali so svojimi cestovnými kanceláriami alebo leteckými spoločnosťami. Využiť môžu aj dostupné možnosti leteckej prepravy s prestupom cez iné krajiny, napríklad Čínu alebo Taiwan.
Rezort ozrejmil, že podľa aktuálne dostupných informácií komerčné letecké spoločnosti obnovujú spojenia zo Spojených arabských emirátov, z Ománu, zo Saudskej Arábie aj z Jordánska, ako zároveň z dovolenkových destinácií v juhovýchodnej Ázii. Čiastočne uzatvorený vzdušný priestor má Katar, úplne uzatvorený Kuvajt a Bahrajn, kam nie je možné organizovať ani repatriačné lety.
Slovenská diplomacia upozorňuje, že cestovné odporúčanie tretieho stupňa - odporúčanie necestovať - naďalej platí pre Bahrajn, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Omán, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty a cestovné odporúčanie štvrtého stupňa - odporúčanie opustiť krajinu - platí pre Irán a Izrael.
K ďalším žiadostiam o repatriáciu pristupuje ministerstvo naďalej individuálne a občanom SR odporúča v prípade potreby kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978, prípadne na emailovej adrese mokc-mzv@mzv.sk.
