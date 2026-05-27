Streda 27. máj 2026Meniny má Iveta
Rezort diplomacie SR neeviduje informácie o evakuácii úradov v Kyjeve

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Dano Veselský

Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Slovenský rezort diplomacie neeviduje zatiaľ žiadne oficiálne informácie o evakuácii a uzavretí zastupiteľských úradov iných krajín v Kyjeve. Deklaruje, že bezpečnostnú situáciu na Ukrajine monitoruje. Pripomína, že pre občanov SR platí naďalej 4. stupeň odporúčania, teda bezodkladne opustiť územie Ukrajiny a vyhnúť sa cestovaniu do tejto krajiny. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Reagoval tak na vyjadrenia podpredsedu PS Ivana Korčoka o nóte, ktorou Rusko avizuje masívne útoky na Kyjev a ostatné mestá Ukrajiny.

„K dnešnému dňu nedisponujeme oficiálne potvrdenými informáciami o evakuácii a uzavretí zastupiteľských úradov iných krajín v Kyjeve,“ skonštatoval rezort diplomacie.

Ministerstvo ubezpečuje, že bezpečnostnú situáciu na Ukrajine aktívne monitoruje a vyhodnocuje v úzkej koordinácii so slovenskými aj ukrajinskými bezpečnostnými zložkami. Zároveň je v kontakte s obomi zastupiteľskými úradmi SR na území Ukrajiny i so zastupiteľskými úradmi ďalších krajín na Ukrajine. Akékoľvek odkazy od Korčoka pri ochrane slovenských diplomatov a občanov rezort odmieta a deklaruje, že koná profesionálne v záujme bezpečnosti.

„Vzhľadom na dlhodobé vojenské aktivity prebiehajúce na Ukrajine máme neustále v pohotovosti krízové opatrenia, ktoré sme v prípade vyhodnotenia rizika pripravení zaktivizovať adekvátne a rýchlo tak, aby bola zaručená maximálna možná miera bezpečnosti našich diplomatov,“ zdôraznilo MZVEZ.

Korčok upozornil na nótu, o ktorej ho informovali zahraniční partneri a ktorou Rusko avizuje masívne útoky na Kyjev a ostatné mestá Ukrajiny. „Rusi v nej úplne otvorene oznamujú, že budú útočiť na rozhodovacie centrá a upozornili cudzincov, aby opustili Kyjev. Útoky majú mať mierku, aká tu nebola od začiatku agresie,“ vyhlásil podpredseda PS.
