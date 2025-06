Rezort diplomacie: SR vybavila ďalší evakuačný let z Blízkeho východu

Bratislava 25. júna (TASR) – Slovensko v stredu evakuovalo ďalších občanov SR z krízovej oblasti Blízkeho východu. Na Letisko M. R. Štefánika ich v stredu večer priviezol vládny špeciál, ktorý odletel z jordánskej Akaby. Evakuovaných bolo 22 občanov SR a dvaja občania iných národností. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR, ktorý zároveň uviedol, že let sa podarilo zabezpečiť aj vďaka úzkej spolupráci s Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom vnútra SR.



„Po úspešnej trojdňovej evakuácii z minulého týždňa sme aj naďalej monitorovali vývoj bezpečnostnej situácie v regióne Blízkeho východu, ktorá eskalovala a vyžiadala si potrebu vyslania ďalšieho evakuačného letu. Do bezpečia sme tak dnes prepravili slovenských občanov, ako aj občanov z partnerských krajín,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.



Slovenská republika už zrealizovala spolu deväť evakuačných letov. Slovenský vládny špeciál letel 16. – 18. júna 2025 dvakrát medzi Bratislavou a jordánskym Ammánom a jedenkrát medzi Bratislavou a cyperskou Larnakou. Okrem toho bol na päť ciest mimoriadne nasadený aj slovenský vojenský špeciál, ktorý kyvadlovo premával medzi jordánskymi mestami Akaba a Ammán a cyperskou Larnakou, odkiaľ sa po splnení misie vrátil na Slovensko. Vojenský špeciál vo štvrtok opätovne vyrazí do Akaby, odkiaľ prepraví ďalších občanov do Bratislavy.



„Naši kolegovia deň anoc kontaktujú každého jedného občana SR, ktorý sa zaregistroval cez dobrovoľnú registráciu ministerstva zahraničných vecí,zisťujú, kde sa nachádza, či je vohrození a zostavujú zoznamy evakuovaných,” priblížil šéf slovenskej diplomacie a poďakoval všetkým za nasadenie a spoluprácu.



Slovensko prepravilo z Blízkeho východu do bezpečia dovedna celkovo 248 osôb vrátane občanov Slovenskej republiky a občanov ďalších 25 krajín.



Pri evakuácii z Blízkeho východu ostávajú podľa rezortu diplomacie kľúčovou súčasťou krízoví a konzulárni pracovníci MZVEZ SR doma i na veľvyslanectvách v zahraničí spolu s Medzinárodným operačným krízovým centrom rezortu diplomacie (MOKC). To je nepretržite k dispozícii 24 hodín denne sedem dní v týždni vo všetkých časových pásmach po celom svete na telefónnom čísle +421 2 5978 5978. Poskytuje informácie prvého kontaktu o aktuálnych cestovných obmedzeniach či podmienkach cestovania do zahraničia a o kontaktoch na najbližší zastupiteľský úrad. V prípade potreby odporučí, ako postupovať pri strate cestovného dokladu, dopravnej nehode alebo inej nepredvídanej udalosti počas pobytu v zahraničí.