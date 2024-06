Rezort diplomacie: Účasť SR na samite je odkaz pre Rusko aj Ukrajinu

Bratislava 11. júna (TASR) - Slovenská republika sa zúčastní na mierovom samite o Ukrajine vo Švajčiarsku. Deklaroval to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Minister na samite zastúpi premiéra Roberta Fica (Smer-SD). TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. MZVEZ odkázalo, že je to "jasný odkaz slovenskej diplomacie pre Ruskú federáciu a Ukrajinu".



MZVEZ v reakcii na výzvu SaS, aby si Blanár predvolal ruského veľvyslanca v SR Igora Bratčikova, uviedlo, že šéf slovenskej diplomacie rokoval o mierovom samite pred štvrťrokom s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. SaS to vtedy kritizovala. Opozičná strana žiada, aby Bratčikov vysvetlil, prečo sa Ruská federácia neusiluje o mier a odmieta sa zúčastniť na mierovej konferencii vo Švajčiarsku.



Rezort slovenskej diplomacie pripomenul, že SaS ešte začiatkom marca označila za nepriateľské gesto voči spojencom stretnutie Blanára s Lavrovom. "Ak by to platilo, tak potom sa nepriateľsky voči spojencom správal aj americký minister Antony Blinken, ktorý sa stretol s ruským ministrom počas rokovania G20, a tiež turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan. Ten rokoval počas rovnakého diplomatického fóra v tureckej Antalyi s ruským kolegom ako slovenský minister," uviedol komunikačný odbor.



MZVEZ uviedlo, že po troch mesiacoch SaS vyhlasuje, že by sa s ruskou stranou malo rokovať, diplomaticky na nich pôsobiť a zapojiť ich do mierového samitu. "Do toho samitu, o ktorom slovenský minister rokoval s ruským ministrom už pred štvrťrokom. Najskôr za túto komunikáciu SaS ministra Juraja Blanára atakovala a najnovšie po takej komunikácii sama volá," skonštatoval komunikačný odbor rezortu.



SaS tvrdí, že predstavitelia vládnej koalície musia dať svoje "kamarátske" vzťahy s ruským veľvyslancom bokom a spraviť to, čo je dobré pre Slovensko - diplomaticky tlačiť na Rusko, aby začalo pracovať na mieri.